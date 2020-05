Sparta a Baník: výhry za zavřenými dveřmi! A také zranění Graiciara | iSport.cz

„Kondičně jsme nachystaní dobře, ale musíme pracovat na součinnosti a na tom, abychom byli kompaktnější,“ uvedl na klubovém webu kapitán Sparty Bořek Dočkal, jenž se gólově prosadil. Další trefy přidali Hložek, Costa, Karlsson, Tetteh, Hancko, Trávník, Vindheim a Kozák, vlastní branku si vstřelil jihlavský Křišťál sám. I Vysočina však díky Rezkovi a Shudeiwovi skórovala.

Největší kaňkou ovšem bezesporu nebyly inkasované góly, ale zranění Martina Graiciara, který si přivodil zlomeninu klíční kosti. Jednadvacetiletému útočníkovi, jenž v Praze hostuje z Fiorentiny, se tak komplikuje řešení budoucnosti. Pikantní zájem o něj nedávno projevila Slavia.

„Vyzkoušeli jsme hráče v trochu jiném rozestavení, v jiných pozicích, než bývají zvyklí,“ prozradil kouč Václav Kotal. Více nechtěl specifikovat, detailní informace a statistiky neuvedly ani oficiální stránky. „Dopředu to bylo zajímavé, na obraně musíme pracovat, lepší týmy by nás dokázaly potrestat. Musí se projevit individuální kvalita hráčů, na kterou pak musí navázat kolektivní výkon.“

Jeden z fanoušků se dostal na tribunu

V Ostravě to bylo, co se týče transparentnosti k veřejnosti, podobné. Zavřený stadion bez novinářů a streamování si přál trenér Luboš Kozel, jenž je pověstný tím, že nerad odkrývá taktické karty, což ukázal už v zimní přestávce. Vyžaduje klid na práci a pilování variabilního herního způsobu.

„Představoval bych si, že si vytvoříme více šancí. Hráli jsme pomalu a staticky, v držení míče jsme byli asi jednoznačně lepší, ale do finální fáze jsme se nedostávali. A i gól jsme mohli dostat. Takže to bylo málo, ale to nebyl úplně hlavní cíl,“ řekl. „Zatím jsme absolvovali jeden plnohodnotný trénink na velkém hřišti, takže si na to zvykáme. Z tohoto pohledu jsem rád, že jsme hráli.“

Výhru Baníku zařídil hlavou Patrizio Stronati, pojistku přidal střídající Tomáš Smola. Chyběli rekonvalescenti Milan Baroš s Martinem Fillem, a „nakřápnutí“ Daniel Holzer, Jaroslav Svozil s Davidem Buchtou. Jan Laštůvka a Robert Hrubý dostali volno, bolavé rameno už naopak vyléčil Adam Jánoš.

Úplně vše se nicméně před veřejností Slezanům utajit nepovedlo. Jak následně na twitteru prásknul jeden z ostravských fanoušků, díky shovívavosti některých zaměstnanců se bez povšimnutí a kontrol pohodlně dostal až na tribunu a odtamtud sledoval kompletních devadesát minut.

Zítra si poprvé zahrají i další týmy, například Olomouc v Prostějově, Opava v Líšni či České Budějovice proti Táborsku.

Sparta Praha - Jihlava 6:1 (2:0)

Branky: 19. Dočkal z pen., 43. Hložek, 49. Kanga, 68. Vindheim, 70. vlastní Křišťál, 90. Hancko - 57. Rezek.

Sparta - Jihlava 4:1 (4:1)

Branky: 3. Karlsson, 17. Costa, 42. Trávník, 45. Kozák - 35. Shudeiwa.

Baník Ostrava - Vítkovice 2:0 (1:0)

Branky: 38. Stronati, 73. Smola.

Sestava Ostravy: Budinský (46. Číž) - Zálešák (46. Mooc), Pokorný (31. Procházka), Stronati (61. Pokorný), Fleišman (46. Lalkovič) - Kaloč (61. Wojatschke), Kuzmanovič (46. Drozd), Jirásek (46. Jánoš) - Reiter (61. De Azevedo), Šašinka (46. Smola), De Azevedo (31. Potočný). Trenér: Kozel.