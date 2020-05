Další eso pro Guľu. Karvinský Ba Loua je blízko přestupu do Plzně | iSport.cz

Že by čtvrtá plzeňská posila pro příští sezonu? Ano, opravdu se rýsuje! Na rozdíl od libereckého Matěje Hybše a ex-žilinského Filipa Kaši s Miroslavem Káčerem však třiadvacetiletý křídelník Adriel Ba Loua z Karviné rozhodně nepřijde jako volný hráč, ale bude stát deset až patnáct milionů korun. Z pohledu Viktorie by však transfer žádaného technika z Pobřeží slonoviny dával smysl, na stranách taková konkurence není a systém 4-3-3 pod trenérem Adrianem Guľou by mu seděl.

Loni v zimě odešel za patnáct milionů korun z Karviné do Sparty marod Filip Panák, v létě pak venezuelský útočník Eric Ramirez do Dunajské Stredy za necelých deset. Parádně zobchodovat zprvu nenápadného klučinu, to Slezané umí. A vypadá to, že brzy jim vyjde i třetí taková přestupová bomba. Dalším na řadě je totiž Adriel Ba Loua.

Zájem o třiadvacetiletého leváka z větších klubů není žádným tajemstvím. Před rokem se vyptával Baník, pak jej měla na intenzivním radaru i Slavia, ale nyní je Ba Loua podle našich informací nejblíže angažmá v Plzni, na čemž se shodlo několik na sobě nezávislých zdrojů z Moravy i z Čech. Spekuluje se zhruba o dvanáctimilionové částce a dalších bonusech, například za postup do Evropy.

„Zájem Plzně mohu potvrdit, zároveň však dodávám, že zbytek jarní části odehraje v Karviné,“ sdělil v neděli Sportu Lubomír Vlk, sportovní ředitel MFK.

Adriel Ba Loua (23) Zápasy: 44 Góly: 2 Asistence: 13 Žluté karty: 9 Červené karty: 0 Průměrná známka Sportu v této sezoně: 6,0 (14. nejlepší v celé lize) Cena podle TransferMarktu: 15 milionů korun

Při detailním pohledu na celou situaci lze jednoduše odvodit, že tento krok Viktorie dává smysl. Zaprvé: její křídla potřebují okysličit. Janu Kopicovi bude za měsíc třicet let, Janu Kovaříkovi ještě o dva více, Ubong Ekpai toho za poslední dvě sezony kvůli zdravotním problémům příliš neodehrál, Joelu Kayambovi chybějí lepší statistiky a budoucnost Ondřeje Mihálika je nejistá, neboť patří nizozemskému Alkmaaru.

Zadruhé: variabilita. Ba Louu zdobí vynikající levačka, díky které zahrává standardní situace, dokáže nastupovat na obou stranách. Chvíli se potuluje napravo „přes nohu“, kde chodí do kombinace na střed hřiště, chvíli nalevo, odkud posílá centry do vápna. A hlavně – je neustále nebezpečný. Pod koučem Jurajem Jarábkem Afričan ukázal, že rozestavení 4-3-3 mu dokonale sedí. Právě tenhle systém přitom nejraději vyznává i plzeňský trenér Adrián Guľa. Aby byl efektivní, musejí však urostlého hrota (Beauguela nebo Chorého) doplňovat rychlíci na krajích.

Co musí naopak Ba Loua, jehož v současnosti trápí bolavé rameno, vylepšit? Rozhodně herní disciplínu ve smyslu defenzivní činnosti a gólovost. Kupa asistencí všeho druhu je hezká věc, ale svítící nula v kolonce vstřelených branek v tomto ročníku je na fotbalistu s mimořádnou volností a obranným úlevám mizerná bilance.

Po boku kvalitnějších spoluhráčů by nicméně Ba Loua tyhle slabiny – navíc pod Guľou jakožto vyhlášeným detailistou – mohl odstranit. Pokud by se mu to povedlo, nemusela by být Doosan Arena jeho poslední štací. Potenciál prosadit se ve světě velkého fotbalu má obrovský.

Plzeňští křídelníci Jan Kopic (29) 235 zápasů/45 gólů + 49 asistencí Jan Kovařík (31) 268 zápasů/32 gólů + 55 asistencí Joel Kayamba (28) 45 zápasů/4 góly + 8 asistencí Ubong Ekpai (24) 61 zápasů/12 gólů + 6 asistencí Ondřej Mihálik (23) (ve Viktorii je na hostování s opcí z Alkmaaru) 66 zápasů/15 gólů + 1 asistence

