Stovky fanoušků na stadion! Přednost pro věrné, komplikace u pražských "S" | iSport.cz

Jak by vypadaly "zaplněné" stadiony po jednotlivých fázích uvolnění (pro větší náhled rozklikněte) • Deník Sport

Takhle by vypadal Ďolíček s tisícovkou diváků • Deník Sport

Atmosféra á la funus nemusí v Česku na fotbale trvat věčně. I když to nebude ani žádná Argentina, za tři až čtyři týdny se i v téhle době sešněrované různými opatřeními a zákazy objeví na stadionech první fanoušci.

Teď ještě platí maximálně stovka přítomných, což se vztahuje i na dohrávku 23. kola Teplice–Liberec, která se hraje už v sobotu. Diváci? Jasná nula, jen lidi nezbytní pro organizaci a sehrání zápasu.

I při uvolnění od 25. května na kvótu tři sta osob nebudou mít fanoušci šanci. Volná místa na stadionech všech klubů zaplní partneři ve VIP prostorech.

Je správné, že budou mít sponzoři přednost? Chtěli byste na zápasy s minimální atmosférou? A bude liga vypadat důstojně? Zapojte se do diskuze.

Klíčový termín přijde až 8. června. Tehdy je v plánu, že vláda povolí, aby se všech možných společenských akcí mohlo účastnit až pět set osob. Ligové zápasy nevyjímaje. Speciálně se pak budou řešit ještě další opatření, jako třeba jestli musí návštěvníci vstoupit pouze v rouškách, do jaké míry dodržovat rozestupy na tribunách...

Sparta ani Slavia patrně své věrné příznivce na Letnou nebo do Edenu nenatlačí ani tehdy, ale menší kluby už mají plán.

„Nějakých zhruba dvě stě míst, která by nám z té kvóty zbyla, bychom rozdělovali mezi fanoušky, hlavně permanentkáře. Až to bude tisíc, mohlo by jít