Šéf Bohemians o fanoušcích: Výnos bude nula, ale chceme je na stadionu | iSport.cz

Všechno mají spočítané, promyšlené a půjdou do toho, i když na tom akorát tak prodělají. „Děláme to pro fanoušky, chceme je mít na stadionu,“ říká ředitel Bohemians Darek Jakubowicz. Věrní „klokani“ ale musí vydržet až do doby, než se kvóty posunou alespoň na pět set osob na akci.

Teď – při kvótě tří stovek – to ještě nepůjde?

„My měli od Ligové fotbalové asociace informaci, že hned od začátku by mělo jít o pět set lidí, na tu variantu jsme se připravovali, bohužel se to osekalo. Tím pádem nám ty tři povolené stovky neumožní pustit na stadion fanoušky, místo bude maximálně pro partnery a to ještě ani ne pro všechny.“

Bude to tak, že si vezmete manuál LFA, kde je při velmi omezeném režimu doporučeno asi 146 lidí pro to, aby se zápas vůbec mohl odehrát, a ten zbytek vyplní partneři?

„V podstatě asi tak, i když těch lidí kvůli pořádání zápasu bude víc. Bude to asi tak, že někteří partneři to budou mít ob zápas, ne každý partner půjde na každé utkání.“

Od 8. června se kvóta rozšíří na pět set osob, s tím už se tedy dá nějak fanouškovsky naložit?

„Uvažovali jsme o tom reálně už teď, počítali jsme, že to bude od prvního kola, že nějakých zhruba dvě stě míst, která by nám tam zbyla, bychom rozdělovali mezi fanoušky, hlavně permanentkáře.“

Jak při tomto rozhodování upřednostňujete permanentkáře před v uvozovkách obyčejnými fanoušky?

„My nemáme šanci ověřovat lidi, co si kupují lístky jednotlivě, proto se musíme zaměřit hlavně na ty, kdo mají lístky předplacené a hlavně z nich budeme samozřejmě vybírat. Určitě budou mít přednost permanentkáři.“

Kterých máte ale víc, než je dovolená kvóta...

„Přesně tak. A vycházeli jsme z toho, že kdyby bylo dovoleno od začátku těch pět set, tak by se mohlo postupem času dostat na všechny permanentkáře. Máme jich ke dvěma tisícům, a kdybychom hráli spodní skupinu o záchranu, čekalo by nás do konce soutěže celkem sedm domácích zápasů, takže bychom to dokázali prostřídat skoro všechno. Pak je další věc, že máme třeba doma Spartu a tam by se chtěl dostat skoro každý.“ (smích)

Takže jak? Píchnout do jména na papíře?

„Jsme domluvení s Ticketportalem, který nám dokáže vygenerovat nejčastěji používané kódy. Třeba kdo byl na deseti zápasech z jedenácti možných, tak bude mít určitě největší prioritu a pak bude mít ten člověk možnost si v systému ke svému kódu vybrat speciálně zápas, na který si zarezervuje místo. Když to neudělá do určitého času, přeskočí ta možnost na někoho dalšího.“

To zní, že to máte komplet připravené.

„Máme, ale samozřejmě to má háček, protože pustit na stadion fanoušky znamená zvýšit náklady na organizaci zápasu.“ (smích)

Což jste evidentně ochotní podstoupit.

„Jasně, děláme to pro fanoušky a chceme je mít na stadionu. Rozdíl je v tom, že když tam fanoušci nebudou, jen partneři, tak nebude potřeba tolik lidí pořadatelské služby, nebudeme muset otevírat stánky, je tam toho docela hodně, co se musí pro fanoušky udělat. Další věc je, že i když diváky pustíme, peníze z toho žádné mít nebudeme, protože půjde hlavně o permanentkáře. A ti už mají své vstupenky koupené, takže výnos z toho bude nula.“

A co hygienická opatření? Ta jste při dvousethlavé návštěvě schopni dodržet?

„Ano, bez problémů. Takový počet pojme v pohodě jeden vstup, pak je na lidech, jak budou dodržovat třeba rozestupy. Můžeme samozřejmě sedačky nějak opáskovat, ale opáskovat takhle celý stadion, abychom všemu předešli, by nám fakt dalo zabrat. Dá se to bez problémů dodržet.“

Jak tedy velký rozdíl je v nákladech mít, či nemít fanoušky na stadionu?

„Nejdřív to řeknu takhle: už pro nás není moc velký rozdíl, jestli jich tam budeme mít dvě stě, nebo pět tisíc. Jasně, otevřeli bychom o pár stánků víc, bylo by tam třeba dvakrát víc lidí z pořadatelské služby, ale náklady už jsou nějaké při prvním fanouškovi. Zkrátka tisíc, nebo dvě stě, to pro nás nehraje velkou roli.“

A jak velká ta zátěž tedy je?

„Nejsou to ani statisíce, spíš desítky tisíc. Ale přicházíme o vstupné, kde bychom naopak ty statisíce vydělali. Tyhle tržby mít prostě nebudeme.“

A co fanoušci a tisícová kvóta? Mám to brát tak, že analogicky byste na tribuny tedy pustili zhruba 700 lidí?

„Dejme tomu, že nějak tak, spíš asi 650, protože by zase kousek spolkli lidé z pořadatelské služby. Ale tak nějak by to bylo.“

A náklady dál stejné?

„Ano, to je opravdu minimální rozdíl, skoro žádný.“