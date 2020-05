Slavia a koronavirus: ve FORTUNA:LZE je další pozitivní test | iSport.cz

Jeden případ koronaviru ve fotbalové FORTUNA:LIZE už se objevil v Mladé Boleslavi , další pozitivní test pak má úterní soupeř Středočechů – Slavia. I u českého mistra se objevil případ nákazy. Má jít o jednoho z mladých hráčů. Příslušná hygienická stanice by měla postupovat jako v případě Mladé Boleslavi. Podle šéfa představenstva Jaroslava Tvrdíka Slavia ruší dnešní přípravný zápas.

Před minulým víkendem spustila Ligová fotbalová asociace plošné testování metodou PCR, kterou projdou postupně všechny kluby první a druhé nejvyšší soutěže.

Během pondělí LFA vydala zprávu, že první případ nákazy koronavirem se objevil v Mladé Boleslavi, teď se přišlo na dalšího pozitivně testovaného – mladíka ze Slavie.

Shodou okolností spolu oba týmy mají hrát příští úterý.

U českého mistra by se tedy stejně jako ve středočeském klubu mělo rozjet epidemiologické šetření v kompetenci příslušné krajské hygienické stanice, která rozhodne, kteří další členové klubu by případně museli do karantény.

V izolaci je prý zatím jen nakažený hráč, Slavia zrušila plánovaný úterní přípravný zápas s Jihlavou.

„Jeden z hráčů Slavie má pozitivní test na koronavirus. Klub ruší dnešní přípravný zápas a vyčká na další pokyny hygienické služby,“ napsal na Twitteru Jaroslav Tvrdík.