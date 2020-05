Kondiční trenér Slovácka: Sadílek a Daníček jsou roboti. Jaká zranění hrozí? | iSport.cz

Jak náročné bude zvládnout rytmus dvou zápasů týdně?

„Velmi náročné. Málokterý hráč v Česku je na to zvyklý. Proto jsme se na tu situaci v předchozích týdnech maximálně připravovali. Hráči měli individuální přípravu se sporttestery. Je to něco jako druhá zimní příprava. Trenér Svědík na kondici hodně dbá. Chce, aby se i na tréninku pracovalo v maximální možné intenzitě. Hodně to proklamuje i v rozhovorech. Snažíme se mu vyjít vstříc. Máme na věc stejný náhled. Dnes je to ve fotbale trend. Bez dobré fyzičky zápas nevyhrajete.“

Bude to opravdu těžší pro starší hráče typu Kadlece, Petržely či Kalabišky?

„Mladší hráči obecně regenerují líp. U starších trvá regenerace oproti dvacetiletým až dvakrát tak dlouho. Bude potřeba víc protáčet sestavu. Je to o komunikaci s hráči. Většina starších pochopí, když je trenér bude někdy šetřit. Sám jsem zvědavý, jak to bude vypadat. Pro všechny je to nové. Kritický bude už druhý týden ligy, kdy budete mít třetí, čtvrtý, pátý zápas rychle po sobě. Pak hrozí úponové, svalové zranění. Kondičně to kluci asi zvládnou. Jenže odehrajete utkání, zregenerujete a jdete rovnou do předzápasové taktické přípravy. Při takovém režimu už nemůžete dát do tréninku kondici.“

Takže teď už se fyzička nahnat nedá, co?

„Přesně tak, už to nenaženete. První týden tréninku po skupinkách to bylo pro hráče po individuální přípravě těžké psychicky. Museli jsme trošku i zvýšit hlas. Pak se to vrátilo do normálu. Když jsem viděl data z poslední přípravy, stihli jsme se dát relativně dohromady. Myslím, že jsme na náš styl hry dobře připraveni a mohli bychom mít v kondici malou výhodu. Udělali jsme maximum možného. V předchozích třech týdnech jsme se to snažili všechno do hráčů narvat. Teď už bude víc regeneračních tréninků. V lize se ukáže, kdo využil poslední tři týdny nejlépe. Každá ztráta dvou, tří dnů může ve finále chybět. Zranění se můžou nakupit.“

Takže fyzická stránka bude hrát větší roli než v běžné sezoně?

„Jsem o tom přesvědčený. Problém je v regeneračních procesech po zátěži, které nejsou dovolené. Sauny, vířivky, bazénky, masážní válce, tlakové záležitosti…Tohle nám hodně chybí. Každý to řeší individuálně. Nedostatečná regenerace plus kondice můžou hrát roli. Nabádáme hráče, ať si doma aspoň zchladí nohy, po skupinkách se domlouvají na kryokomoře. Kdo si na některé věci dosáhne doma, je ve velké výhodě. Poslouží i velký mrazák s lednicí. Můžete si udělat ledovou lázeň.“

Stihnete připravit i útočníka Jana Klimenta, který byl delší donu zraněný?

„Honza měl nejdelší výpadek, zhruba dva měsíce. Ale celý týden už trénuje s týmem. Snažíme se ho nachystat tak, aby se do toho co nejrychleji dostal do herních věcí a byl schopen zvládnout aspoň část utkání. Nic ho nelimituje, je v pořádku. V tréninkovém procesu nebyl dlouho ani Kalabiška, poslední zápas odehrál v zimní přípravě s Uničovem, v němž se zranil. Je jasné, že mu chybí zápasový rytmus.“

Kdo je schopný zvládnout enormní zátěž bez problémů?

„Určitě Lukáš Sadílek a Vlasťa Daníček. To jsou jednoznačně naši roboti. Několik zápasů dvakrát týdně by měli zvládnout. Velmi dobře je na tom dneska už i Venca Jurečka, který s námi prodělal už druhou přípravu. Totéž platí pro Dana Marečka. Všechno to jsou středoví hráči, kteří toho v utkání napracují nejvíc. Určitě nemáme tak široký kádr jako Sparta nebo Slavia. To může být naše nevýhoda. Naštěstí se nám zatím vyhýbají větší zranění. Až na výjimky jsme kompletní.“