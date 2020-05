Plzeň přejela Dynamo, Boleslav s Bohemkou uhrála dvě remízy | iSport.cz

Plzeň v Budějovicích brzy prohrávala po chybě v rozehrávce a brance Mészárose, ale ještě do poločasu skóre otočila poté, co se v rozmezí tří minut trefili Beauguel a Kovařík. Po poločase přidali další góly druhého celku přerušené ligové soutěže střídající Kopic a po něm Bucha.

Zlín si před obnovením sezony s chutí zastřílel a jednoho z aspirantů na postup do první ligy Brno smetl 5:0. V první půli si dal vlastní gól domácí Štepanovský a další čtyři branky přidal Fastav po změně stran.

Opava nad Baníkem vedla od 47. minuty a gólu Dordiče, remízu zařídil sedm minut před koncem střídající Buchta. Po zranění se coby střídající hráči vrátili do zápasu ostravské opory Baroš a Fillo.

„Jsem rád, že jsme to odehráli. Oba zápasy proti Karviné i Opavě nám dost ukázaly. Dnes první půle nic moc, druhý poločas byl lepší. Co mi dělá radost, že se uzdravují a vracejí do hry hráči, kteří byli zranění. Když přijdou na hřiště, je to znát. Máme tak více variant,“ řekl pro klubový web ostravský trenér Luboš Kozel.

„Byli jsme aktivní. Po hezké akci jsme dali gól, jen škoda, že pak Lukáš Železník nepřidal druhou branku. Ale i Baník měl dobré možnosti. Celkově jsme ve třech utkáních inkasovali jeden gól. Na tom jsme chtěli zapracovat, protože směrem dozadu jsme měli problémy. Musíme trochu vylepšit i finální část, ale kondičně jsme výborně připraveni,“ uvedl opavský kouč Jiří Balcárek.

Obnovená sezona první ligy začne v sobotu dohrávkou 23. kola mezi Teplicemi a Libercem. V úterý a ve středu je na programu 25. kolo.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 11. Mészáros Hosté: 22. Beauguel, 24. Kovařík, 59. Kopic, 66. Bucha Sestavy Domácí: Drobný (46. Sušak) – Čolič (46. Kladrubský), Havel (63. Talovierov), Sivok (74. Kulhánek), Novák (63. Kopečný) – Havelka, Čavoš (74. Malecha) – Mészáros, Šulc (46. Brandner), Granečný (74. Táborský) – Ledecký (63. Rabušic). Hosté: Hruška – Řezník (63. Hloušek), Hejda (63. Hořava), Brabec (63. Hubník), Limberský (46. Kopic) – Bucha (74. Diaz), Kalvach (74. Herc), Čermák (63. Pernica) – Kayamba (63. Havel), Beauguel (63. Chorý), Kovařík (63. Mihálik). Rozhodčí Franěk – Blažej, Hock Stadion Fotbalový stadion Střelecký ostrov, České Budějovice

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 32. Wágner Hosté: 18. Květ Sestavy Domácí: Stejskal (41. Mikulec) – Arroyo, Tatajev, Pudil, Rudzan – Zelený, Hönig – An Če-čun (41. Stránský), Robot (64. Auer), Auer (41. Grigorjan) – Wágner (41. L. Mašek) Hosté: Valeš – Bartek, Krch, Šmíd, Podaný – Ljovin, Vacek (59. Novák) – Květ, Mosquera – Keita (59. Nečas), Nečas (41. Osmančík) Rozhodčí Stadion