Kouč Plzně straší Slavii. Na ligu jsme výborně připraveni, vzkazuje Guľa | iSport.cz

„Byl to velmi slušný zápas z obou stran. Budějovice chtějí hrát fotbal, snaží se o konstruktivní způsob hry. Hrálo se ve slušném tempu. Pro nás je velmi podstatné, že jsme protočili dvě desítky hráčů. Po vystřídání jsme chvíli potřebovali, než si to celé sedlo, ale i tak jsme se dostali do dalších možností. Je logické, že tempo a součinnost v důsledku nebyly stoprocentní.“

Ovšem i to jsou důležité informace. V lize je povolena až pětice střídání.

„Ano, přesně tak. Proto bylo podstatné, abychom to viděli. Pár hráčů si s tím velmi dobře poradilo. Velmi slušně naskočil Chorý, stejně tak Pernica a také Kopic. Není důležitá jen základní sestava, ale i ta, která utkání končí. Pro nás je podstatné, že máme hráče, kteří naší hře pomohou z lavičky. Jelikož mají Budějovice svoji herní tvář a kvalitu, ukázaly nám určité mezery. To jsou věci, na kterých budeme muset jednoznačně zapracovat. Ovšem je na čem stavět, na ligu jsme výborně připravení.“

Zaznamenal jste takticko-herní posun oproti předešlým přípravným duelům?

„Od dvacáté minuty jsme zvýšili tempo hry, což je velmi cenné. Prohrávali jsme, z naší strany přišlo zrychlení. Nejen pohybově, ale i z hlediska důrazu, jelikož ten nám zkraje utkání chyběl. Zejména v presinkových situacích. Ale abych odpověděl na otázku, mikrozlepšení jsem viděl. Jsem rád, že hráči zvládli zátěž, protože hráli s velmi kvalitním mužstvem hrající o první šestku tabulky. Je to dobrý signál před restartem ligy.“

Ve středu vás čeká ostrý zápas na Spartě. Jak se budete připravovat?

„Najedeme na klasický předzápasový režim. Jen úterky nazýváme sobotou. Celé se to trochu mění, otáčí. Na úvod máme hned dva vrcholy. Spartu a následně Mladou Boleslav. Takhle to bude vlastně až do konce. V každém týdnu dva vrcholy, dva zápasy.“