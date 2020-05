ANKETA: Uškodí absence diváků? Pro některé hráče bude ticho výhoda | iSport.cz

Slávisté mají s prázdnými tribunami už v aktuální sezoně zkušenost • FOTO: Pavel Mazáč (Sport) Restart, ale s prázdnými tribunami. Fotbalová liga si musí zvyknout na úplně jinou atmosféru na fotbale. Hlavně na stadionech, kde jsou bouřící tribuny „dvanáctým hráčem“. Trenérů fanouškovsky nejsilnějších i slabších týmů v lize jsme se zeptali na otázku: „Bude absence diváků nevýhodou pro velkokluby s největší fanouškovskou základnou, a naopak plusem pro týmy s menší diváckou podporou?“ Projděte si jejich odpovědi.

Jindřich Trpišovský Trenér Slavie „Doma jsme zvyklí hrát před průměrem dvanáct patnáct tisíc diváků a spousta fanoušků jezdí i na venkovní zápasy. Takže to pro nás změna bude. Na druhé straně bych tohle téma vztahoval spíš na hráče než na týmy, bude to výhoda pro fotbalisty, kteří bývají před lidmi víc nervózní, podávají lepší výkony na tréninku než v zápase. Jinak pro mě to skoro žádný nezvyk nebude, v přípravě v takovém prostředí absolvujeme patnáct dvacet zápasů, máme i podzimní zkušenost s Libercem.“ Na co se těšit ve zbytku ligy: Udrží Slavia náskok a vrátí se Baroš na hřiště?

Adrian Guľa Trenér Plzně „Zahraniční trenéři se vyjadřovali podobně. Uvažovali, že může vyskočit hráč silný v tréninkovém procesu. Bez plných tribun se bude cítit jistější, nebude pod takovým tlakem. Víc si dovolí. Může se to stát i u týmů, které nemají takovou fanouškovskou podporu. Zničehonic vyskočí i mužstvo, které si víc dovolí než při elektrizující atmosféře. Zaujala mě myšlenka z Anglie, kde kluby odmítají hrát na neutrální půdě, protože se cítí komfortně na svém stadionu bez ohledu na to, že na tribuně nikdo není. I třeba z důvodu lepší prostorové orientace. Celé to beru jako velkou výzvu.“ iSport podcast: Může ještě Plzeň předehnat Slavii? Kde má největší slabiny?

Luboš Kozel Trenér Baníku „Pro nás to určitý handicap je, hlavně v domácích zápasech. Ale i venku jsme se cítili jako doma. Diváci nám v tomto směru určitě chybět budou. I v kabině jsme říkali, že je potřeba naladit se tak, jako kdyby byl stadion plný. Prostředí určitě hraje roli.“ Čtyři roky od sestupu Baníku. Jak se klub dostal do nejhoršího a pak ven

Michal Šmarda Asistent trenéra Sparty „Nemyslím, že by to pro nás znamenalo větší nevýhodu než pro jiné. Celkově zkrátka fanoušci budou chybět, k fotbalu patří. Společná radost po vstřeleném gólu je nenahraditelná. Zároveň budou všechna mužstva úplně stejně postrádat diváky ve chvílích, kdy po sporném verdiktu sudího nebudou tribuny pískat. Takže to bude pro všechny podobné. Jeden zápas za zavřenými dveřmi jsem hrál, s Olomoucí v poháru proti polskému týmu, a nebyl to příjemný zážitek. Škoda že se něčeho takového teď dočkáme na Letné, kde jsou lidé skvělí a můžeme se na ně spolehnout.“ RUDEJ FANDA: Boj s Realem? Nejkrásnější prohra a první úsměv v životě

Pavel Horváth Trenér Příbrami „Mohlo by to mít efekt, pro mě a pro Příbram to výhoda bude. Mužstva zvyklá na velké návštěvy i od fanoušků čerpají motivaci. Třeba Baník je známý tím, že domácí prostředí má vždycky bouřlivé a hodně fanoušků s ním jezdí i ven. Pro mě to úplně nové nebude, zatím jsem měl angažmá v ČFL nebo ve druhé lize, kde extra moc lidí nebylo. V Příbrami taky desetitisíce lidí na fotbal nechodily...“ Horváth a jeho premiérová prvoligová štace. Těším se strašně, hlásí