První gól nás rozhodil, řekl Hoftych. A jak se při utkání popasoval s rouškou? | iSport.cz

Jak hodnotíte porážku?

„Chtěli jsme hrát rychle, kombinačně, po krajích, do centrů a do rychlosti. To nás zdobilo před vynucenou pauzou. Bohužel nám chyběla kvalita finální fáze, rychlost přihrávky a někteří hráči nezahráli podle očekávání. Rozhodila nás první branka po ztrátě míče. Přitom jsme na to kluky upozorňovali, že se nám to může vymstít. Po půlce jsme chtěli hru zrychlit, změnit a dostat se do větší aktivity. Jenže přišla fatální chyba v obraně… Snažili jsme se s utkání ještě cosi udělat, střídání přinesla oživení, bohužel nám chyběla lehkost. Měli jsme hodně pološancí, ale branky jsme nedali.“

Jak jste vnímali zvláštnosti utkání?

„Připravovali jsme se na to, věděli jsme, co nás čeká. Některá nařízení jsou zvláštní. Hráči musejí nastupovat s rouškami, přitom mezi sebou sedí v kabině, jezdí spolu autobusem. Doufám, že se postupem času budou nařízení uvolňovat, jelikož některá nemají logiku. Chtěli jsme být koncentrovaní, ničím se nenechat rozhodit, hráči se s tím poprali. Nejtěžší byla atmosféra na hřišti. Některé kluky to zasáhlo, byli nervóznější než běžně.“

SESTŘIH: Teplice - Liberec 2:0. Liga se vrátila, domácím přiřkli výhru Kučera s Řezníčkem Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Kulisu z reproduktorů jste vnímal pozitivně?

„Vzpomněl jsem si na období v Bohemians. Tehdy existoval klub, který se jmenoval Střížkov, a jeho fanoušky byli čtyři trumpetisté. Byla to podobná atmosféra. Jinak to bylo celkově smutné. Zvuky z reproduktorů nemohou nahradit pravou kulisu. Přesto jsme rádi, že se liga rozběhla. Věci tak jsou, nejdou řešit jinak. Doufám, že se lidé do ochozů brzo vrátí.“

Vadila vám při koučování rouška?

„Deset metrů okolo mě nebyl nikdo a já tam přesto musím stát s rouškou… Naštěstí jsme vymysleli speciální šál, který sice občas spadne, nicméně mě přes něj bylo slyšet. Byl to zápas hraný ve výjimečném stavu. Příští týden bychom snad měli koučovat bez roušky.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 37. Kučera, 53. Jakub Řezníček Hosté: Sestavy Domácí: Grigar – Radosta (77. Černý), Paradin, Čmovš, Knapík, Vondrášek (C) – Kodeš (81. Nazarov), Kučera (85. Žitný), Trubač, Moulis – Jakub Řezníček. Hosté: Nguyen – Mikula (C) (64. Ma. Zeman), Kačaraba, Karafiát, Hybš – Hromada (72. Rondić), Mara – Malinský, A. Baluta (56. Beran), Pešek – Kuchta. Náhradníci Domácí: Diviš, Žitný, Hýbl, Toutou Mpondo, Šup, Nazarov, Černý Hosté: Fukala, Knobloch, Koscelník, Alibekov, Beran, Zeman, Rondić Karty Domácí: Kodeš Hosté: Karafiát, Beran Rozhodčí Marek – Vodrážka, Batík Stadion AGC Aréna Na Stínadlech, Teplice

Hejkalovi bylo z absencí špatně, ale Teplice složily Liberec: Tři body jsou zlaté!

Teplice - Liberec: V televizním přenosu je slyšet fandění diváků z reproduktorů

Teplice - Liberec: Oblouček Trubače zkrotil Kučera, který s přehledem překonal Nguyena, 1:0