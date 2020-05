Experti tuší: Teplice to budou mít těžké, padnou dva góly | iSport.cz

Je to tady. Fotbal se po koronavirové pauze vrací na české trávníky. O body si to v sobotní dohrávce rozdají Teplice s Libercem a fanoušci i sázkaři jsou pořádně natěšení. Sázet podle aktuální formy je po takové pauze nemožné, proto se všichni soustředí především na kvalitu kádrů a vliv přestupů. "Teplice to nebudou mít doma vůbec snadné," prognózuje Markéta Světlíková, tisková mluvčí Chance. Jak zápas dopadne bude jasné v sobotu večer. "Určitě se ale bude hrát," naráží na to, že duel byl již dvakrát odložen kvůli terénu.