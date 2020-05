Co ukázal návrat ligy? Roušky v akci, vtipálek Hoftych i (ne)oslavy gólů | iSport.cz

Fotbal v tichu? Kdepak!

Ačkoliv se hrálo před prázdnými tribunami, zápas měl pozoruhodnou atmosféru. Postaralo se o ni nahrané fandění z repráků, šlo o mix zápasových ruchů z vítězného pohárového finále Teplic z roku 2009. „Nejdřív mě to vyděsilo, prvních pět deset minut bylo šílených. Otázkou ale je, jak by to vypadalo, kdyby bylo úplné ticho. Je lepší, že se to udělalo takhle,“ uznal teplický hrdina Kučera.

A ještě úsměvná glosa libereckého trenéra Pavla Hoftycha: „Vzpomněl jsem si na svoje angažmá v Bohemce; tenkrát proti nám hrál jeden klub, tuším, že se jmenoval Střížkov. Měl čtyři trumpetisty – a tohle bylo hodně podobné.“