iSport podcast: Jaká je nálada ve Slavii? Co fanoušci a hrozba v Karviné? | iSport.cz

Podíváme se ale i na praktické dopady na Slavii na hřišti. Do jaké míry budou sešívaní rotovoat se sestavou – a bude muset i kvůli zběsilému hernímu programu Jindřich Trpišovský výrazně obměnit styl hry sešívaných?

V novém díle iSport podcastu se ale podíváme taky na to, jak vypadá fotbal s koronavirem v Česku. Dostanou se do hledišť fanoušci a jak se situací naloží kluby? Existují scénáře, jak dohrát ligu, kdyby se situace v Karviné vymkla z rukou? A z trochu odlehčenějšího pohledu - měla by liga využít toho, aby zlidověly hlášky trenérů?

O tom všem a spoustě dalších témat je nový iSport podcast se Štěpánem Filípkem a Janem Podroužkem. Moderuje Martin Vait. Nový díl iSport podcastu najdete na iSport.cz/podcasty a ve všech podcastových aplikacích včetně iTunes a Spotify, ale také na YouTube kanále deníku Sport.

0:00 Jaká je nálada ve Slavii před restartem? Budou teď lídři chybět ještě víc?

13:40 Jak naloží Slavia a Trpišovský s rotací? Dostanou prostor i mladíci?

24:23 Překope Trpišovský slávistický styl hry kvůli zběsilému programu?

31:42 Jak vypadá fotbal s koronavirem v Česku? Proč diváci neslyší pokyny trenérů?

44:13 Jak kluby naloží s fanoušky? Jak dohrát ligu, kdyby se situace v Karviné vymkla z rukou?