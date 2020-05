Trpišovský: Všechno bude jinak, návrat Hovorky je pro nás vzpruha | iSport.cz

Moc dobře ví, že to bude nezvyklé. Jiné. Pro trenéra Slavie Jindřicha Trpišovského ovšem ne tak zásadně. Se zápasy bez diváků má jeho Slavia zkušenost, to samé platí pro nabitý program, který na kluby po restartu FORTUNA:LIGY čeká. „Nejsou k dispozici žádné studijní materiály. Nikdo moc neví, co od toho čekat,“ říká úspěšný kouč v rozhovoru pro klubový web před utkáním v Mladé Boleslavi.

Liga se rozjíždí po více než dvou měsících. Dá se vůbec vycházet z toho, v jakém rozpoložení byly týmy před nástupem pandemie?

„Myslím, že bude všechno jinak. Mohli jsme to vidět už na zápase Teplic s Libercem. Doba bez zápasů byla dlouhá, je tam hodně proměnných. Hráči měli v březnu nějakou formu, teď budou mít jinou. Je to nový začátek. Ani nejsou k dispozici žádné studijní materiály, byla tam pauza bez zápasů. Nikdo moc neví, co od toho čekat.“

V čem se bude dnešní utkání v Boleslavi nejvíc lišit od zaběhnutého rytmu mužstva?

„Budou velké změny. Kdybych měl něco vypíchnout, tak celý realizační tým pojede auty, z fyzio týmu může na stadion jenom jeden masér. Drobné věci, tejpy a podobně tak budou na jednom člověku. Těch změn je hodně, ale my věříme, že se to postupem času bude uvolňovat. Tenhle zápas musíme překonat, jsou tam podstatné rozdíly. Nedá se nic dělat, musíme dodržovat nařízení.“

Slavia už má nějakou zkušenost se zápasy bez diváků. Můžete to nyní přetavit ve svou přednost?

„Všichni jsme zvyklí na přípravné zápasy, kde moc diváků není. Bude to podobné, je to snazší pro komunikaci, pokud jde o hráče i trenéry. Prostředí bude specifické, ale tím, že začínáme venku, je to pro nás menší výhoda. Doma to může být větší problém, na podporu diváků jsme zvyklí. Všechno ale ukážou až samotná utkání.“

Berete to i tak, že nyní můžete alespoň prostřednictvím televize fanouškům zpříjemnit těžké období?

„Doufáme, že jim to zpříjemníme. To se ale uvidí podle výsledků a hlavně výkonů. Pauza byla dlouhá, sledovanost zápasů bude velká. Jsme rádi, že můžeme zprostředkovaně lidem přes televizi nabídnout nějakou zábavu, v tomhle duchu se připravujeme. Že lidi nejsou na stadionu neznamená, že nás nevidí. Hrajeme za Slavii, za naše fanoušky. Víme, že sledovanost Slavie je obrovská, cítíme zodpovědnost.“

Ani náročný program s vloženými zápasy uprostřed týdne pro vás nebude novinkou.“

„Víme, do čeho jdeme. Máme tu zkušenost skoro dva roky nepřetržitě. Víme, co to obnáší. Nehledal bych v tom ale výhodu nebo nevýhodu.“

Do tréninkového procesu se vrací David Hovorka. Je to pro vás nejlepší zpráva za poslední dobu?

„Určitě. Plus máme radost z Petera Olayinky, který teď byl poprvé za námi. Zákrok mu dopadl úspěšně, příští týden by mohl začít běhat. David je na tom dobře, začal dělat individuálně drobné věci s míčem. Že je na hřišti, to je pro nás velká vzpruha.“