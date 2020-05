Kayambovi volal kamarád Kanga: Jak jsme na Spartu nachystaní? Překvapení! | iSport.cz

Kayamba by rád navázal na loňskou jarní plzeňskou demolici 4:0 z premiérové nadstavby, při které strávil na place kompletní porci devadesáti minut. Kanga si zase určitě pamatuje duel z března 2019, kdy Sparta rozebrala na Letné svého velkého rivala stejným výsledkem.

Afričtí fotbalisté vynikají technickými kousky, vyžívají se ve hře jeden na jednoho. Kanga se pyšní i skvělou produktivitou, s deseti góly se dělí o průběžné vedení v tabulce ligových střelců. Oba hráči o sobě dobře vědí a vzájemně se podporují.

„Včera mi volal. Nejsme v kontaktu jen před vzájemným zápasem, občas si takhle voláme,“ přiznal Kayamba před středečním vzájemným duelem. “Je jasné, že mi neříká, jak jsou nachystaní, já mu to také neříkám. Bude to překvapení,“ usmál se osmadvacetiletý ofenzivní hráč.

Jsme opravdu dobře připravení

Kayamba se nemůže dočkat, až po dlouhé pauze vyběhne do ostrého zápasu. „Samozřejmě se moc těšíme, už dlouho jsme na to čekali a teď se to konečně blíží,“ prohlásil před ostrým testem na Letné. „Pro nás není rozdíl, jestli hrajeme proti Spartě, nebo třeba proti Opavě, my potřebujeme vždy bodovat. Beru to jako každý zápas, ale bude to určitě emotivní a zajímavé utkání,“ dodal.

Plzeň by v záběru ligy ještě ráda prohnala Slavii a zaútočila na titul, z druhého místa momentálně ztrácí osm bodů. Na Spartě tedy nutně potřebuje body. To samé ale platí pro domácí tábor Václava Kotala - Sparta se zase chce odrazit z devátého místa, aby sezona neskončila ostudou.

„Teď bude vidět, kdo je na to připraven a kdo není. V pauze jsme trénovali, hráli tři přáteláky. Samozřejmě teď půjde o ligový zápas, takže to určitě bude rozdíl. Bylo důležité přáteláky odehrát, abychom viděli, jak jsme na tom kondičně i herně. Vstřelili jsme 11 gólů, to je pozitivní. Věřím, že jsme si i díky tomu zvýšili sebevědomí a jsme opravdu dobře připraveni,“ uvedl Kayamba směrem k plzeňské formě.

