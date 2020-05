Horváth v premiéře získal cenný bod: Já nervózní nebyl, někteří kluci ano | iSport.cz

Má to za sebou. A úspěšně! Pavel Horváth ve své premiéře v roli hlavního trenéra Příbrami obral favorizovaný Baník o body remízou 0:0. Poslední tým tabulky se tak přiblížil patnácté Opavě. Kouči, pro nějž to byl úplně první duel na prvoligové scéně, se povedl zejména tah s nasazením devatenáctiletého brankáře Martina Melichara. Ten zlikvidoval dvě velké ostravské šance.

Přiznejte – byl jste napoprvé nervózní?

„Musím říct, že ne. Opravdu jsem se těšil. Atmosféra, která tomu dává grády, však dnes byla třetiligová nebo divizní... Viděli jsme i v bundeslize, že bez diváků to není ono. Já osobně jsem teda nervozitu necítil, bohužel jsem ji viděl u některých kluků. Je to pochopitelné, protože se dlouho nehrálo, ale věřil jsem, že se postupem času více zklidníme a dostaneme do hry.“

Což se moc nestalo, ve druhé půli vás naopak několikrát podržel debutující brankář Martin Melichar. Proč jste se jej rozhodl poslat do hry?

„Přišel jsem do Příbrami v nějakém bodu nula, kdy jsme měli čtrnáct bodů. V trénincích se mi líbí, tak jsme se společně s trenéry rozhodli mu dát šanci. A určitě nás nezklamal.“

Bod tedy berete jako ztrátu, nebo zisk?

„Asi je to spravedlivé. Ostrava měla dvě nebezpečná zakončení ze strany, my dvě podobné taky. Největší šancí zápasu bylo asi to, když Milanu Barošovi odskočil balon, z tohoto pohledu je bod dobrý. Musíme zabrat v dalším zápase.“

Ten je v sobotu v Olomouci, pak hostíte Slavii. Budete rotovat sestavu?

„Máme nějaký plán, co se týče točení hráčů, dnes Honza Kvída bohužel o půli střídal kvůli zranění. Klukům jsem před začátkem soutěže říkal, že budeme potřebovat úplně všechny. Dojde na tahle slova, protože zápasů je strašně moc. Do toho cestování, regenerace, zranění asi bohužel přijdou nejen u nás. Ale je to pro všechny stejné.“

Na jaře jste ještě neskórovali, šance na tři body se vám tím pádem vždy rapidně snižují. Co s tím?

„Děláme na tom v podstatě celý týden. Teď už toho času moc nebude, ale ukážeme některé situace klukům aspoň na videu. Nemyslím si, že bychom dnes byli vyloženě ve špatných prostorech, ale nedokázali jsme před bránu dostat dobrý balon. Kolikrát jsme byli dobře postavení, v dobrém pohybu, ale nepřišel tam míč. Pracujeme na tom, ukazujeme si, jak zakončovat, jak dobíhat střely, ale zatím se to nedaří.“

Jak to vypadá s návratem cizinců do kádru?

„Doufám, že Srbové už jsou na cestě a že tady budou co nejdřív, i když vůbec netuším, v jaké sportovní formě přijedou. Nějaké tréninky měli, ale minimálně deset dní jim bude trvat, než se dostanou do herní pohody. Vyzkoušíme je v přáteláku s B-týmem. A co se týče Turků, jejich země je stále zavřená, takže to vypadá špatně.“