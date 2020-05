Trpišovský chválil Stancia: Takového ho potřebujeme. Čísla mě nezajímají | iSport.cz

150. zápas, nepřipadáte si už jako matador?

„Teď mi to říkal Houšťa (Zdeněk Houštecký, asistent), já to ani nevěděl. Je to obrovské číslo. My jsme v lize šestý rok, pět máme za sebou a furt si přijdu jako nováček ve všem, asi jak jsem nebyl celý život v profi fotbale. To číslo vypadá fakt obrovsky.“

A jubileum vám celkem sedlo, že?

„Musím říct, že jo, až na tu pasáž ve druhém poločase, kdy měla Boleslav gólovku a kdy nás asi na deset minut přitlačila. Celkově ale po té pauze a po tom, co se v minulém týdnu všechno dělo, odpadl nám přípravný zápas, tak jsem za vítězství rád a taky za to, jak jsme se prezentovali. Nejen hrou, ale i pohybem, dynamikou, byl to ostrý zápas po třech měsících... To se můžete připravovat, jak chcete, ale nikdy nevíte, jak to utkání bude vypadat. Byl to skvělý výkon nejen herní, ale i mentální, myslím, že oproti těm předešlým zápasům na jaře jsme měli i skvělou organizaci hry, všechno si sedlo. Těší mě, že nebyl na hřišti ani jeden slabší výkon.“

Netradičně jste obsadil do role defenzivního záložníka Tomáše Holeše. Kdy vás to napadlo?

„První nápad vzniknul už v zimě na soustředění v Portugalsku, ale bylo to před zápasem s Bröndby, kde zahrál skvěle Lukáš Provod, tak jsme od toho upustili. Vrátili jsme se k tomu o pauze a celou dobu na tom pracovali, připravovali ho tam. Jak tam Tomáše vidím, a nejen teď po tom jednom zápase, tak to není experiment nebo krátkodobá věc, v tomhle stylu, který hrajeme, je schopný tam zapadnout na celou dobu. Vypadá tak po celou dobu, co ho tam zapracováváme, dneska byl klidný na míči, hrál skvěle.“

Jak vás potěšil David Zima, který měl na začátku působení ve Slavii problémy? Mohl by s Ondřejem Kúdelou vytvořit pravidelnou stoperskou dvojici?

„Ještě nám do toho, doufám, promluví David Hovorka, až se vrátí. Ale je to příslib. Ondra Kúdela má tři žlutý, Laco Takács prodělal během pauzy zranění, takže pro nás je dobrý, že David měl teď čas a klid, mohli jsme s ním delší dobu pracovat. Těmhle novým klukům vlastně přibyly měsíce v mužstvu, což jim pomůže. David ty situace, které v zápase měl, zvládnul, vyřešil je a ukázal svoje předpoklady, i když... Když se na něj člověk dívá, tak si na jeho pohyb musí zvyknout.“ (smích)

Velký zápas zažil Ondřej Kolář, který vyrovnal rekord Petra Čecha a Zdeňka Jánoše sedmnáctou nulou v sezoně. Co vy na to?

„Nejlíp by na to asi odpověděl Radek Černý, který ještě Jánoše zažil, já jenom z televize. Netroufám si říct, kdo byl lepší, ale Ondra je dlouhodobě, nejen tímhle rekordem, ale i zápasy v Evropě a tím, že je v reprezentaci, ve skvělé pozici. Podle mě ještě neřekl poslední slovo, není to jeho strop, ještě půjde do ideálního brankářského věku a bude ještě lepší.“

Výrazný byl i Nicolae Stanciu, dostává se pomalu do role lídra?

„Nico byl dneska takový, jakého bychom si ho přáli mít. Měl skvělou koncentraci na zápas, někdo se mě ptal na jeho čísla, ale ty mě nezajímají. Pokud bude hrát jako teď, týmově, dneska přihrál asi do čtyř gólovek, tak budeme spokojení. To, že je v průběhu celé sezony nedáváme, je jiná věc, Nico by měl jinak jiná čísla. Ale teď měl zaujetí, hrál týmově, koncentrovaně, přišel mi hrozně klidný, takového ho potřebujeme.“

Byla to důležitá výhra s ohledem na špatný vstup do jara, kdy se váš náskok ztenčil na půlku?

„Nejen kvůli tomu vstupu do jara, ale co se dělo celou dobu. Nikdo nevěděl, jestli se bude sezona dohrávat, za jakých okolností, člověk prostě nevěděl, jak na tom mužstvo bude. A dneska jsme udělali první krok k tomu, aby se to zlepšilo. Už se Spartou jsme hráli podobně jako teď, navázali jsme na to, viděl jsem tam spoustu věcí, které nás zdobily během podzimu.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 22. Ševčík Sestavy Domácí: Šeda – Křapka, Mazuch, Jakub Klíma, Túlio – Hubínek (C), Janošek (77. Arroyo) – Ladra, Budínský, Fulnek (46. Wágner) – Jiří Klíma (69. An). Hosté: O. Kolář – Coufal, Kúdela, Zima, Bořil (C) – Traoré (29. Provod) – Holeš, Ševčík (58. Takács), Stanciu, Masopust (89. Frydrych) – Tecl (89. Musa). Náhradníci Domácí: Stejskal, Arroyo, Wágner, An, Rudzan, Glöckner, Stránský Hosté: Kovář, Hellebrand, Provod, Takács, Frydrych, Júsuf Hilál, Musa Karty Domácí: Mazuch, Wágner Hosté: Stanciu Rozhodčí Miroslav Zelinka – Jan Paták, Radek Kotík Stadion Lokotrans Aréna, Mladá Boleslav

