Místo fanoušků erotické panny? Pošlete mi je, nabádá Švancara | iSport.cz

Transparenty? Dresy? Šály? Portréty? V nouzi nejvyšší si v korejském Soulu pomohli, ehm, nafukovacími pannami. Byť údajně nezamýšleně a ve vší počestnosti je navlékli do dresů. V každém případě to dopadlo fiaskem, i když na druhé straně to vyneslo vedle pokuty i celosvětovou popularitu. „Nevím, jestli by to u nás mělo takový úspěch. Ale jako recesi to beru,“ glosuje vyhlášený vtipálek a nyní kouč Příbrami Pavel Horváth.

FC Soul si kvůli zaplnění tribun objednal běžné realistické figuríny, včetně mužských. Jenže tím to pro něj zhaslo. „Chtěli jsme přinést do zápasu bez diváků trochu zábavy a dát najevo, že obtížné období zvládneme. Byli jsme ubezpečeni, že figuríŠvancara: ny budou jako živé, ale nebudou mít nic společného s pomůckami pro dospělé. Bohužel jsme to důkladně neprověřili, naše chyba,“ kál se klub.

Lapsus rezonoval pochopitelně i v tuzemských šatnách. „Bavili jsme se o tom, zasmáli se,“ přiznává teplický trenér Stanislav Hejkal. „S naší kapacitou osmnáct tisíc by to byla hodně drahá záležitost,“ pokračuje rozmarně. „Ani jsem to moc nezaregistroval,“ dušuje se liberecký kolega Pavel Hoftych, že je to celé jaksi… nafouknuté. „Nevím, jestli si to pak hráči odnesli domů…“ přemítá. „Jako že by porovnávali?“ prohodí Horváth. „To ale už rozebírat nebudu, no comment.“

Jablonecký kouč Petr Rada, který už viděl ledacos, připouští, že by takové fanynky mohly fotbalisty rozptylovat při utkání. Ale jinak má jasno: „Stalo se někde v Koreji, dobře, my jsme jiní. Lidi chodí na fotbal, na pivo a párek,“ shrnuje typická česká lákadla.

Nijak pohoršen nebyl internacionál Martin Jiránek. „Když byly oblečené, tak to nevadí,“ usmívá se. Suverénně nejvíc nadšení pak vzbudil nápad u bývalého útočníka a showmana Petra Švancary. „Jestli za tím chce někdo vidět něco sexistického, je to úchylák. Byla to nepovedená zakázka,“ připomíná. „Ale jestli se jim to už nehodí, okamžitě poslat Švancarovi na stadion!“ přesměrovává objednávku vzápětí. „Přítelkyně bude ráda, já to beru všemi deseti!“