Dynamit z ČFL až do Edenu? Dočekal poprvé za Jablonec, trénovat bude dál | iSport.cz

Naskočit do ligy po pěti a půl letech s koronavirovou pauzou k tomu? Žádná sranda. Tomáš Dočekal (31) si ale poradil dobře, dokonce asistoval u jediného jabloneckého gólu v utkání se Zlínem (1:0) Liboru Holíkovi. Viditelně vyšťavený střídal v 80. minutě a dostalo se mu uznalého poplácání od kouče Petra Rady, který záhy vysvětloval, proč nenasadil Jana Chramostu.

Akci Dočekal spustila absence Martina Doležala, na něhož Rada pořádně spoléhá. Patři mezi „jeho koně“, trenérovi imponuje hlavně pracovitostí, svědomitostí a navrch samozřejmě deseti góly z podzimní části. Ačkoliv se původně počítalo, že by se po zdravotní absenci mohl nejlepší klubový střelec vrátit už v prvním kole po restartu, tým se nakonec musel obejít bez něj.

K rychlostním Sýkorovi, Pleštilovi a Matouškovi přitom věž zadržující balony a dominující ve vápně sedí ideálně. Tím se dostáváme k důvodu nasazení 31letého rodáka ze Smržovky. Zatímco útočník číslo dva Chramosta je spíš klasickým štírkem proklouzávající obranou, Dočekal měří 193 centimetrů. „Nejde o odstrčení Honzy. Promluvili jsme si o tom, pochopil situaci,“ přiznal zkušený trenér. „Důvodem byly ryze taktické výkony, protože jsme potřebovali trochu smazat výškovou převahu soupeře.“

A to se povedlo.

Dlouhán, kterému se v dobách největší slávy přezdívalo „Český dynamit“ sehrál klíčovou roli i během dlouhého čtyřicetiminutového oslabení po vyloučení Dominika Plechatého. Jednoduchou úlohu přitom vůbec neměl, s týmem trénoval teprve týden. A i když prostředí severočeského klubu dobře zná, aklimatizace na FORTUNA:LIGOVÉ poměry musela proběhnout rychle.

„Jsem strašně šťastný za příležitost. Snažil jsem se ji využít na maximum. Vydal jsem ze sebe všechno, co jsem mohl. Vyhráli jsme zaslouženě a i po červené kartě jsme ukázali charakter,“ vyprávěl jablonecký debutant s úlevou. V šanci tajně doufal. „Dozvěděl jsem se, že pan Rada chtěl, abych s týmem začal trénovat. Doufal jsem, že bych mohl dostat šanci. Trenér upředňostňuje v útoku vysoké hráče a proti Zlínu se to hodilo.“

Kariéru má Dočekal bohatou. Poté, co se v mládí neprosadil právě v Jablonci, vystřílel Lučanům postup do I. A třídy. V roce 2009 dostal nabídku z druholigového Žižkova, s nímž vybojoval postup do nejvyšší soutěže. Pak už věci nabraly rychlý spád: slovenské Michalovce, polské Gliwice i Tychy a také šest zápasů za Slovácko v tehdejší Gambrinus lize.

Po následující druhé epizodě v Gliwicích a druhé rakouské lize se vrátil na začátek. Žižkov a Zlaté Moravce na Slovensku. Odtud také v srpnu 2019 přišel do jablonecké rezervy. „Když jsem začínal v Polsku, byl v zemi fotbal hodně na vzestupu. Rok předtím se tam hrálo EURO, takže měli nové stadiony. Lidi akce hrozně nalákala, na fotbal jich hodilo hodně. Bylo často vyprodáno, jde tam o sport číslo jedna. Když se dařilo, bylo to super,“ vzpomínal 31letý útočník na předchozí životní etapu.

V prvním startu za Severočechy rozhodně nezklamal. „Klobouk dolů, Tomáš pracoval skvěle. Trénoval s námi pouze týden a kolik vyhrál vzdušných soubojů…“ uznal Rada. Otázkou zůstává, jestli Dočekal dostane příležitost i příště. Pomoct by mu mohla absence Jakuba Jugase a Janů Sýkory s Matouškem. Všichni kvůli dohodě se Slavií, ze které na severu Čech hostují, nemohou nastoupit. „Mám přijít na další trénink. Tým má problém se zraněními i vykartovanými hráči, asi tu pár tréninků ještě zvládnu. Uvidíme,“ usmál se Dočekal věřící v další ligový start.

Kouče Radu nečeká vůbec jednoduchý výběr sestavy. Proti Zlínu se mu vykartoval ještě stoper Dominik Plechatý a v defenzivě tak přijde o oba středové obránce základní sestavy. Problém bude i v útoku, pokud se absence Doležala protáhne, lze očekávat, že Dočekal znovu obuje kopačky. A možná rovnou v Edenu. Z ČFL, v níž hrál na podzim, by šlo o pořádný posun...