Míče se nedotkl, ale ofsajd uznal. Útoční hráči se musí víc rvát, říká Žídek | iSport.cz

Při poslední akci se tlačil do Zavadilova centru, který bez jeho doteku skončil v síti. Vítězný gól z toho však nebyl, sudí Pavel Franěk na pokyn asistenta odpískal ofsajd a Opava doma ztratila body s Karvinou za remízu 0:0. „Urval jsem se obránci a vím, že jsem byl v ofsajdu. Čekal jsem, že to Pája kopne trošku dřív,“ popsal kapitán Jan Žídek, jenž se během pauzy přesunul z levého beka na stopera.

Takže to ofsajd byl?

„Nevím přesně, jaké je to pravidlo o nabíhání. Ale pokud byl písknutý ofsajd, nic nenamítám. Viděl jsem, že jsem v ofsajdu, tak jsem na poslední chvíli stáhnul nohu. Míče jsem se nedotkl.“

Karviná měla víc ze hry, vy zase šance.

„Taky bych to řekl takhle. Některé naše šance byly vyložené. Viděli jsme na začátku jarní sezony i v přátelácích, že Karviná je silná na míči a nepříjemná při presinku nahoře. Snažili jsme se jim vyrovnat tím, že nezalezeme. Ve druhém poločase se to dařilo. Byli jsme rádi aspoň za těch padesát nebo padesát pět fanoušků, co mohlo přijít. Bez diváků je to fakt blbé.“

Abyste unikli ze dna tabulky, musíte konečně začít střílet góly. Přijde to brzy?

„Musím to říct. Naši útoční hráči se musí víc kousnout, rvát se. Hrajeme o záchranu a za mě si nesmí ofenzivní hráč ulevit ani jeden sprint. Ani jednu situaci nesmí podcenit. Někteří to ještě nepochopili. Jedině pokud se budou víc ždímat, můžeme být úspěšní.“

Vy jste připravený zvládnout velký zápřah?

„Nebojím se toho. Znám své tělo. Vím, co potřebuju. Běhání mi nikdy nedělalo problémy. Bude to o regeneraci, na stoperu je hodně soubojů. Něco schytám já, něco útočník.“

Vrátil jste se do středu obrany. Jak to vnímáte?

„V mých letech je mi to poměrně jedno. Jsem kovaný stoper. Na levou obranu jsem šel víceméně z nouze, i když jsem tam strávil poměrně dost času. Teď jsme to potřeboval zpevnit na stoperu. Hlavně, ať jsem prospěšný týmu.“

Na mladého Adama Rychlého toho bylo v prvních jarních kolech moc, co?

„Adam je chytrý a učenlivý kluk. Do budoucna velká naděje. Naskočil do toho rychle. Mladí kluci si někdy musí uvědomit míru rizika. Někdy je potřeba řešit to jednoduše, nepřemýšlet nad tím.“