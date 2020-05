Kotal po další ztrátě Sparty: Prohrát jsme nemuseli. Proč nasadil Costu? | iSport.cz

Pošesté v řadě nedokázali ve FORTUNA:LIZE zvítězit. Fotbalisté Sparty tentokrát v domácím prostředí podlehli Plzni 1:2. „Prohrát jsme nemuseli. I když Plzeň vypadala organizovaněji, ale tak to je, to je fotbal,“ uvedl po utkání kouč Letenských Václav Kotal.

Udělal jste několik změn v sestavě. Ve stoperské dvojici, či s Kangou na kraji zálohy. Proč jste se pro ně rozhodl?

„Rozhodli jsme se podle toho, jak jsme sledovali Plzeň. Chtěli jsme to vyřešit rozestavením tak, že bude hrát Hancko levého obránce. Ten krok nám vyšel, hrál dobře. Na stopera tak musel Costa, protože Lischka je zraněný. Moc jiných řešení nebylo.“

Jak mohlo pomoci umělé fandění z reproduktorů?

„Myslím si, že kulisa je důležitá. Když je ticho, tak prostředí není typicky fotbalové. K fotbalu atmosféra patří, hráčům to nevadí a já s tím problém také nemám.“

Kde byla hlavní chyba? Zdálo se, že nefungovala přechodová fáze přes zálohu.

„Plzeň má silné mužstvo. Bylo to o tom, komu se podaří dát první gól. Povedlo se to Plzni. Ta pak mohla hrát ze zabezpečené obrany na protiútoky. Za stavu 1:0 jsme tam měli několik nebezpečných střel, standardních situací, ale do druhé půle jsme šli s deficitem. Po druhém inkasovaném gólu jsme šli do rizika, opět jsme měli příležitosti. Podařilo se nám snížit, ale Plzeň byla bohužel efektivnější.“

SESTŘIH: Sparta - Plzeň 1:2. Viktoria ovládla klíčový duel, Letenští pošesté v řadě nevyhráli Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Jak si vysvětlujete, že před pauzou jste porazili v poháru Baník a podali sympatický výkon se Slavií, ale teď jako kdyby Sparta sešla?

„Musím respektovat kvalitu Plzně, má konsolidovaný kádr, sestavu, kde dochází k jedné dvou změnám. Hráči o sobě vědí. My reagujeme, jak reagujeme. Nám se zranil Lischka, vypadli další hráči. Přesto si myslím, že jsme prohrát nemuseli. I když Plzeň vypadala organizovaněji, ale tak to je, je to fotbal.“

Nabývá nyní o to více na důležitosti porazit Plzeň v poháru, když se v lize nedaří?

„Nesoustředíme se na nic. Pohár se bude hrát až po konci hlavní části. Před námi v tabulce je to otázka tří čtyř bodů. Chceme každý zápas vyhrát a určitě nic nevypouštět, nebo se soustředit jen na pohár.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 87. Moberg Karlsson Hosté: 26. Kalvach, 52. Beauguel Sestavy Domácí: Heča – Vindheim, Štetina, Costa, Hancko – L. Krejčí, Sáček (64. Moberg Karlsson) – Dočkal (C) (81. Kozák), Kanga, Hložek (81. M. Frýdek) – Tetteh. Hosté: A. Hruška – Řezník, Hejda, Brabec (C), Limberský – Bucha, Kalvach, Al. Čermák – Kayamba (77. J. Kopic), Beauguel (72. Chorý), J. Kovařík (90+1. Mihálik). Náhradníci Domácí: Nita, Hanousek, Frýdek, Moberg Karlsson, Trávník, Karabec, Kozák Hosté: Sváček, Kopic, Hořava, Chorý, Mihálik, Havel, Pernica Karty Domácí: Costa, L. Krejčí, Štetina, Kanga Hosté: Kalvach, Limberský, Řezník Rozhodčí Berka – Nádvorník, Vlček Stadion Generali Česká pojišťovna Arena, Praha - Bubeneč