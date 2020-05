Kluci řvali, ať střílím, podotkl Kalvach. Děkoval fanouškům do autokina | iSport.cz

Byl jedním z motorů plzeňské hry při zápase FORTUNA:LIGY na Letné (1:2). Tmel záložní řady vítězů Lukáš Kalvach se v prvním poločase proběhl po volné dálnici ve středu hřiště a dokonale umístěnou ranou k tyči poslal Viktorii do vedení 1:0. „Je pravda, že jsem byl úplně sám a do poslední chvíle čekal, zda se mi někdo pohne. Žádné okno se mi ale neotevřelo, navíc jsem kluky slyšel, jak na mě křičí, ať střílím. Tak jsem to zkusil a ono to zapadlo krásně k tyči,“ radoval se po vítězství.

Sparta - Plzeň: Kalvachova přízemní rána krásně zapadla k protější tyči, 0:1! VŠECHNA VIDEA ZDE

Po pauze jste zvládli těžký duel se Spartou. Může být nálada ještě lepší?

„Je to skvělé, cítíme se báječně. Vstup do náročného kolotoče jsme zvládli na jedničku. Myslím, že v prvním poločase jsme předvedli dobrý výkon. Stejně v nástupu do druhé půle. Po brance na 2:0 jsme začali trochu dělat chyby, poztráceli pár míčů, ale nakonec jsme to zvládli dobře. V závěru jsme to ubojovali. Za vítězství jsme moc rádi.“

Přesnou ranou k tyči jste otevřel skóre utkání. V tu chvíli jste měl spoustu prostoru, že?

„Naváděl jsem si míč středem hřiště, je pravda, že jsem byl úplně sám a do poslední chvíle čekal, zda se mi někdo pohne. Žádné okno se mi ale neotevřelo, navíc jsem kluky slyšel, jak na mě křičí, ať střílím. Tak jsem to zkusil a ono to zapadlo krásně k tyči. Těší mě, že jsem to takhle hezky trefil.“

Sparta v závěru snížila a v nastavení vás svírala. Byly to nervy?

„Trošičku jo, jelikož jsme moc nedokázali podržet balon, Sparta svoji hru hodně zjednodušila a nás to stálo spoustu sil. Hráli dlouhé míče na útočníky, jak Kozák, tak Tetteh jsou vysocí, nebylo to vůbec jednoduché. Naštěstí se do žádné výraznější šance nedostali a my zápas ubojovali.“

V dalších dnech a týdnech vás čeká extrémně náročný program. Pomůže vítězství na Spartě k lepší regeneraci?

„Rozhodně. Každé vítězství nám pomůže. Obzvlášť nyní, kdy program bude nesmírně složitý. A čeká nás množství složitých utkání. Naštěstí jsme začali vítězně a doufám, že v tom budeme pokračovat. Pomůže nám i podpora fanoušků. Viděl jsem video, jak nám fandí v autokině. Bylo to super povzbuzení. Chtěl bych jim všem na dálku poděkovat.“

Sparta - Plzeň: Beauguel bombou pod víko zvyšuje na 2:0 pro Viktorii!