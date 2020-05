Svědík o výbuchu Kadlece i sudích: Ať mi někdo vysvětluje, jestli jde o spravedlnost | iSport.cz

Zhruba 80 minut předvedlo Slovácko v Liberci víc než povedený výkon, závěry obou poločasů mu však hrubě nevyšly. Na konci prvního z nich fauloval ve vápně Jana Kuchtu jmenovec Juroška a záhy se na stejném hráči vykartoval po výbuchu emocí zkušený Michal Kadlec. Během závěru druhé půle zase oslabení hosté dvakrát inkasovali a definitivně ztratili utkání (1:3). Kouč Martin Svědík nechápal způsob, jakým rozhodčí dospěli k penaltě. „Je to zarážející. Nemůžu to překousnout stejně jako fakt, že když přijedeme do Liberce, kope se proti nám vždy šest penalt,“ kroutil hlavou na tiskové konferenci.

Zkuste nejdřív utkání obecně rozebrat.

„Myslím, že první poločas jsme nezačali nejlíp. V šanci byl Jan Kuchta, hráli jsme nepřesně v kombinaci… Ale převzali jsme iniciativu a tlačili se do zakončení, dokonce jsme se prosadili gólem Tomáše Zajíce. Od 35. minuty jsme přestali hrát, což vyvrcholilo penaltou a vyloučením. Nemůžu situace posoudit, takže je budu hodnotit obecně. Jde o nedisciplinovanost z naší strany, kvůli které bylo vyrovnáno. Druhý poločas jsme celý odehráli v deseti, ráz duelu se změnil. Nelze říct, že bychom hráli špatně, v bloku jsme naopak pracovali velice dobře. Udrželi jsme balony, hrozili jsme z brejků a chtěli jsme dokonce rozhodnout… Nicméně takový je fotbal, přišla krutá 90. minuta a po nedohraném balonu domácí vstřelili branku na 2:1. Třetí gól už byla jen taková nadstavba. V zápase šlo jednoznačně udělat lepší výsledek. Jak je vidět, v Liberci nám není dáno, asi ani z jednoho směru...“

Penaltu před poločasem nechce vidět asi žádný trenér. Co na situaci s odstupem říkáte?

„Nechápu to a nerozumím tomu… Hlavní stojí dva metry od souboje, kouká na něj a ukazuje, že se nic neděje a pomezní ze vzdálenosti asi 60 metrů signalizuje faul. Je to zarážející. Nemůžu to překousnout stejně jako to, že když přijedeme do Liberce, je proti nám vždycky šest penalt… Jsem zklamaný, že k podobné situaci vůbec dojde: sudího gesto bylo jednoznačné, ukazoval, že se nic nestalo a stál od toho asi dva metry… Pak ať mi někdo vysvětluje, jestli panuje nějaká spravedlnost a není v tom nic dalšího.“

Následovala červená karta pro Michala Kadlece, který zbytečně strčil po odpískání do Kuchty.

„Určitě jde o nedisciplinovanost. Neviděl jsem úplně, co udělal, ale jestli hráč dostane červenou kartu, jde o hrubé ovlivnění výsledku… To je hlavní, ale ještě bych rád přidal dovětek. Musím se vyjádřit i k tomu, že jsem neviděl žlutou kartu pro Kuchtu, který šel třikrát loktem do souboje proti hráči v nepřipravené poloze a nebylo z toho vůbec nic. Jestli se hledá míra toho, kdy kartu dát a kdy ne, tady se měla dát. Třeba by pak k červené ani nedošlo, protože po penaltě plály emoce.“

Na druhou stranu i v deseti jste měli šance, až do samotného závěru jste se posunovali defenzivně bezchybně.

„Jo, ale dostaneme gól, což celou práci shazuje. V momentě, kdy bychom remizovali 1:1, řekl bych, že byla druhá půle dobrá. Sice jsme se posouvali dobře, ale v 90. minutě necháme propadnout balon… Měli jsme být pozornější a utkání dohrát. Hledám chybu v nás.“

Očima Liberce Jan Kuchta: „Ondřej Karafiát mi poslal dobrý balon, svedl jsem souboj tělo na tělo s Michalem Kadlecem. Byl odpískaný v jeho prospěch, respektoval jsem rozhodnutí a pokračoval jsem ve hře. Dával jsem pozor, Kadlec se proti mně rozeběhl a trefil mě. Spadl jsem, podle mě oprávněná červená karta. Hráč takového kalibru se vším, co má za sebou, tak by takovou věc udělat neměl.“ Pavel Hoftych: „Po penaltě šel Jan Kuchta dvakrát do souboje, soupeřova lavička byla v emocích a do toho se nechal vtáhnout Michal Kadlec. Přistrčil Kuchtiče, který spadl. Emoce k fotbalu patří a my je zažili na podzim při venkovním utkání se Slováckem, kdy jsme prohráli 1:3, teď jsme je zažili i doma...“