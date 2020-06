Kuchta zařizuje penalty jak na běžícím páse: Jsem nepříjemný a ne pomalý! | iSport.cz

Jde o jeho recept, nebo možná spíš know-how. Fauly na Kuchtu uvnitř šestnáctky ani kolem ní nejsou náhoda. Liberecký útočník chodí do soubojů agresivně, nebojí se šrámů, navíc si skvěle kryje míč tělem. Za svůj šedesátiminutový pobyt na hřišti v zápase se Slováckem stihl zařídit desítku proměněnou Kamsem Marou a následně ještě poslat frustrované hosty do deseti.

Bilance za poslední tři domácí zápasy? Čtyři góly, tři vybojované penalty k tomu a ještě červená karta pro protihráče navrch. Slušná sbírka.

„Kuchtič takhle hraje, chodí do soubojů na hraně. Je nepříjemný a má dobrý feeling pro to, kde vypadne balon nebo centr,“ vyprávěl kouč Pavel Hoftych, který nepochyboval o správnosti verdiktu sudího v obou inkriminovaných momentech zápasu. „Dostal se před hráče, který ho zezadu strčil. Za nás jasná penalta.“

Liberec - Slovácko: Za zákrok Jurošky na Kuchtu nařídil sudí Dubravský pokutový kop

Teprve 23letý útočník s teplickou a slavistickou minulostí v Liberci viditelně pookřál, trenér nad ním drží pevnou ruku a ždíme z něj potenciál. „Chodím do všeho naplno. Mám hru založenou na tom, že jsem nepříjemný, důrazný a běhavý. V soubojích se nějak nachomejtnu a myslím, že nejsem až tak pomalý, takže mě zfaulují,“ vysvětloval Kuchta. „Důležité je, že nám to přináší body a úspěchy.“ Slovan díky vítězství nad přímým soupeřem v boji o nejlepší šestku i šňůře čtyř domácích výher za sebou poskočil na dostřel třetímu místu.

Zároveň na jaře našel dvorního exekutora penaltu, po Romanu Potočnému (odešel do Baníku) převzal psychicky nelehkou roli Kamso Mara. Pokutové kopy zatím proměňuje suverénně, naposledy poslal Matouše Trmala na opačnou stranu brány. „Je vidět, že je u nich Kamil naprosto v klidu. Není to o tom, že by penalty kopal do jednoho místa. Počká si a uklidí,“ rozplýval se Hoftych. Guinejský záložník se přesně trefil během aktuální sezony z puntíku už čtyřikrát. „Vždycky se může stát, že neproměníte, ale Kamil je kope famózně. Doufejme, že je takhle bude kopat pořád,“ dodal liberecký kouč s pověrčivým zaklepáním na stůl proti zakřiknutí.

Pravdou je, že štěstí v pokutových kopech stálo na straně Severočechů i v poháru, kdy až po nich vyřadili ve čtvrtfinále právě Slovácko. Se stejným soupeřem zároveň zahrávali v dubnu 2019 hned tři penalty během jednoho zápasu. Libor Kozák proměnil všechny a Liberec slavil výhru 3:2.

Liberec - Slovácko: Červená pro Kadlece! Za zákrok na Kuchtu ho sudí poslal předčasně do sprchy

„Je to zarážející (signalizace hlavního sudího, který si ověřil verdikt u pomezního, po faulu na Kuchtu) stejně jako fakt, že když přijedeme do Liberce, je proti nám vždycky šest penalt. Sudího gesto bylo jednoznačné. Pak ať mi někdo vysvětluje, jestli je v tom spravedlnost a nic dalšího,“ zlobil se na tiskové konferenci kouč hostů Martin Svědík.

Usměvavý Kuchta naopak nechce nic měnit a ve své „nepříjemné“ hře hodlá pokračovat. „Kamso penalty kope s přehledem, není důvod něco měnit. Budu rád, když pomůžu týmu vybojovanou penaltou, prací nebo góly. Exekuci kopů nechám na někom jiném.“