Hrdina Bohemky Schumacher: Přišel můj čas! Na příště slíbil češtinu | iSport.cz

Hrál jste dokonalý zápas?

„Když to vezmu z týmového pohledu, prvních šedesát minut jsme hráli skvělý fotbal. Vedli jsme 3:0 a po vyloučení Sivoka nás bylo o jednoho víc. Mohli jsme to v klidu dohrát, ale…“

Ale?

„Ačkoliv Budějovice hrály v deseti, skoro to nebylo poznat. Byli jsme o něco méně koncentrovaní, než by bylo potřeba, trochu líní a bohorovní. Ale máme tři body a dva dny volna před dalším zápasem, což je moc fajn.“

Dvaatřicet partií jste čekal na svůj první gól v české lize, dočkal jste se na třiatřicátý pokus. Ulevilo se vám?

„Máte pravdu, čekal jsem dost dlouho. O to víc jsem si svoji první trefu vychutnal. Ačkoliv jsem obránce, chci dávat góly. Byl to úžasný pocit: stadion byl skoro prázdný, ale užil jsem si to aspoň v sobě.“

Mimochodem, vstřelil jste někdy hezčí gól?

„Možná na tréninku. Chtěl bych říct, že tenhle gól nebyl jen můj, dostal jsem perfektní míč od Davida Bartka. Padesát procent gólu bylo jeho. Byl jsem moc šťastný, byl to krásný gól. Možná jsem do míče kopl prudčeji, než jsem původně chtěl, ale naštěstí spadl do brány.“

Pikantní je, že chvilku před gólovou akcí jste mluvil s trenérem. Bavili jste se o zakončení?

„Kdepak, řeč byla spíš o mojí pozici. Kouč mi říkal, ať se pohybuju výš, s gólem to nesouviselo. Už před zápasem jsme se bavili o tom, abych chodil vysoko a hluboko do obrany soupeře. Plánuje se to hezky, ale hůř se to udělá.“

Věříte si o to víc, že na jaře stabilně patříte do základní sestavy Bohemians?

„Loni to pro mě bylo těžké, ale trenér Klusáček, který přišel na podzim, mi věří. Hodně spolu mluvíme a myslím, že se mu můj styl fotbalu zamlouvá. Cítím se svobodný a mám pocit, že všechny dveře jsou pro mě otevřené. Přišel čas, abych ukázal, co umím. Chci mít dobrá čísla, góly i asistence. Snažím se týmu dávat to nejlepší ze sebe, abychom byli úspěšní.“