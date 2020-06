Kotalovo vykoupení, talent mezi střelci i zbořená hráz. Co ukázal zápas Sparty? | iSport.cz

Až na poslední květnový den si Sparta schovala svou vůbec první ligovou výhru v kalendářním roce 2020. Na hřišti Karviné sice v prvním poločase spíš šlapala vodu, v tom druhém ale roztočila ofenzivní centrifugu a čtyřmi góly zašlapala dosud velmi konsolidovanou Karvinou do trávníku. Co všechno suverénní triumf Letenských 4:1 ukázal?

Proti Plzni se do sestavy netrefil, tentokrát se Václav Kotal vykoupil, když osvědčil velmi dobrý cit pro hru. V momentě, kdy byla Sparta za stavu 0:1 v nesnázích, přistoupil k přeskupení křídelních pozic. Adam Hložek putoval doprava a David Moberg Karlsson doleva. Tohle rozhodnutí zachránilo favoritovi tři body, oba hráči totiž výrazně pookřáli a svými góly nastartovali velkou otočku. „Jsem rád, že nám záměr s prohozením křídelních hráčů vyšel. Jejich levý obránce měl problémy, věřili jsme, že David může chodit z lajny a Hložan se tlačit do koncovky. Oba to zakončili perfektně,“ chválil Kotal.

Ještě nesfoukl ani sedmnáct svíček na narozeninovém dortu a už o sobě může tvrdit, že je ligovým střelcem. Poslední úder Karviné totiž zasadil střídající Adam Karabec, jenž na svou trefu potřeboval jen několik desítek vteřin na hřišti. Další produkt vyhlášené strahovské akademie se prosadil v 16 letech, 10 měsících a 29 dnech. „Byl to pro mě vysněný nástup, jsem za to strašně rád,“ vyznal se Karabec. Titul nejmladšího střelce v ligové historii ovšem nadále drží jeho parťák Adam Hložek.

Karvinská hráz povolila

Do utkání šli se skvostnou jarní bilancí. Fotbalisté Karviné v druhé polovině sezony ani jednou neprohráli. A co víc, dokonce ani neinkasovali. Obě série drželi Slezané i v prvním poločase, po změně stran se ale rozpadli. Sparta jejich konto zatížila čtyřikrát, šňůra neprůstřelnosti se tak zastavila na 505 minutách, což je nový klubový rekord. S ohledem na porážku 1:4 ovšem taky pouze slabá útěcha. „Nedokážu si to vysvětlit. Naše bránění ve druhém poločase bylo špatné, chyběla nám agresivita. Sparta dala výstavní góly, ti hráči to trefili fantasticky,“ uznal trenér Karviné Juraj Jarábek.