Expert Koubek: Holeš je jako Kimmich. Uznání si zaslouží Guľa | iSport.cz

V historii české nejvyšší dosud nepadlo více branek, než o víkendovém kole. Celkem šestatřicet. Vychutnal jste si rekordní kolo?

„Začnu trochu zeširoka. Po koronavirové pauze, kdy jsme dlouhou nekonečnou dobu museli vydržet pouze o chlebu, se konečně v duchu hesla starého Říma dostalo i na hry. A to na tu nejkrásnější, a v minulém týdnu rovnou dvakrát v rychlém sledu. Svět je rázem znovu v pořádku. A gólové hody vše podtrhly. Událostí víkendového kola FORTUNA:LIGY byly demolice soupeřů obou aspirantů na titul. Přestože nás v týdnu čeká ještě sedmadvacáté kolo, upínají se myšlenky všech fandů k následnému nedělnímu superšlágru mezi Slavií a Plzní. Sám jsem zvědavý, zda se osmibodový odstup vloženým kolem nějak změní. Myslím, že ne.“

Proč?

„Protože oba celky si následující zápas budou hlídat jako oko v hlavě. Ve skvělé formě hrající Plzeň bude mít ve středu v Ostravě velkou výhodu. Baník bez dopingu výjimečné domácí kulisy to bude mít velmi složité. Těžší to možná budou mít sešívaní v Příbrami. Domácí se pod Pavlem Horváthem výrazně zvedli. Senzační olomouckou výhrou natankovali sebevědomí. Horvi vsadil na poctivé běhavé dravé typy, byli důslední a dobře organizovaní. Takový způsob hry nevoní nikomu. Velkým faktorem příbramského vítězství byl výkon francouzsko-kamerunské stoperské dvojice Drame - Kingue. To předtím Příbrami chybělo. Naopak silné deficity jsou v útočné hře, a to i přes produktivitu v Olomouci, zcela patrné. Horviho čeká ještě mraky práce.“

Slavia to tedy v úterý zvládne?

„Ano. Je zkušená, výborně brání a zdá se, že by se jí mohla rozjet i ofenziva. S oslabeným Jabloncem, i přes trochu nervózní kostrbatý začátek, si suverénně poradila.