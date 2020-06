Po bídě Karlsson ve Spartě válí. Jak ožil pod Kotalem a co řekl Ščasný | iSport.cz

Za éry Václava Jílka byl ve Spartě persona non grata. Když už se dostal na hřiště, byl to takřka svátek. S nástupem Václava Kotala si ovšem David Moberg Karlsson prošel reinkarnací. Švédský křídelník, vůbec první posila sportovního ředitele Tomáše Rosického, zase sviští na plné obrátky. Trefil se už čtyřikrát za sebou, naposledy v neděli startoval drtivou otočku na hřišti Karviné. „Patří teď ke klíčovým elementům mužstva,“ uznal trenér Letenských.

Na levém křídle si vyměnil míč s Martinem Frýdkem. Svižně zadrobil, navedl si balon k ose hřiště a práskl do něj. Karvinský gólman Petr Bolek svištěl vzduchem marně, na parádní obstřel neměl nárok. A co že to bylo slabší pravou nohou? Pro Davida Moberga Karlssona ve verzi květen 2020 žádný problém. „Zakončil to perfektně,“ pokýval hlavou uznale trenér Václav Kotal.

Muž, který stojí za znovuzrozením severského letce. Než se hradecký bard ujal prvního týmu Sparty, Karlsson strádal. Soužil se, nevěděl kudy kam. První půlrok po příchodu do Čech byl ještě v pořádku. Za patnáct zápasů zvládl tři trefy a čtyři asistence. Velmi solidní počin.

„David je každopádně kvalitní hráč. Už v době, kdy jsme ho sledovali, jsme věděli,