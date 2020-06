Trpišovský: Musa je muž okamžiku. Doufá v zázrak u Holeše | iSport.cz

Dlouho se Slavia chytala do husté příbramské pavučiny, odbojného soka od Litavky skolil až osm minut před koncem střídající útočník Petar Musa. „Je to muž okamžiku, ale jeho orientace, rozhodnutí se, technické provedení, to vše je skvělé. Za to mu patří absolutorium,“ chválil ho slávistický trenér Jindřich Trpišovský po výhře 1:0 v Příbrami. Ocenil výkon soupeře a také svého mužstva. „Už vidím na týmu určitou mentální sílu a určitou schopnost vypořádávat se s nepříjemnými věcmi,“ podotkl kouč červenobílých. Chválil i stopera Davida Zimu, který v den utkání maturoval.

Jak cenné je toto vítězství?

„Určitě hodně. Je stejně cenné jako v předchozích zápasech. Nemůžeme koukat na to, kdo je kolikátý v tabulce. Příbram všem ukázala, že je nepříjemný, houževnatý a běhavý soupeř s drajvem, dobrou organizací hry a náročným stylem. Tady v tomto prostředí je to vždy náročné. K vítězství, kterého si moc vážím, jsme potřebovali i jiné atributy než v předešlých dvou zápasech. Doufám, že to tak bude pokračovat. Mužstvo je schopné reagovat na různé situace, na různý průběh zápasu, na různý styl soupeře. V tom vidím velký posun, i když v některých fázích utkání to pořád ještě nejsme my, a ještě ani dlouho nebudeme. Ale už vidím na týmu určitou mentální sílu a určitou schopnost vypořádávat se s nepříjemnými věcmi.“

Jak moc se vám ulevilo, když vstřelil Petar Musa vítězný gól?

„Hodně. Na druhou stranu, i když to v kombinaci nebylo ono, myslím, že jsme měli spoustu šancí a nebezpečných situací. Ale neproměňovali jsme je a měl jsem trochu strach, abychom se nezbláznili, protože i takový zápas můžete 0:1 prohrát. Pro nás bylo důležité, abychom zůstali trpěliví a nepustili Příbram do standardky nebo brejku.“

Čím to, že v ofenzivě to tak nešlo?

„Drhlo to, na druhou stranu Příbram podala velice kvalitní výkon. Nechci hledat alibi, ale pravidelně nám vypadávají hráči. Vypadl nám Holeš, chybí Olayinka, Ševčík. Absence tam pořád jsou a souhra ve středu hřiště je důležitá. Těch faktorů je víc, ale už před gólem Petara jsme měli několik dobrých situací. V takovém zápase je potřeba, abychom zůstali trpěliví, vyvinuli tlak, někdy je potřeba si zápas připravit. Nesmíme taky koukat na tabulku a na to, co bylo předtím. Kdyby hrála Příbram takhle od začátku sezony, troufnu si říct, že jsou třeba kolem osmého místa.“

Rozhodl Petar Musa. Jak moc vám jeho příchod pomohl?

„Je to muž okamžiku, byť si myslím, že nejvíc nám pomohl příchod Patrika Hellebranda. Hodně jsme řešili, jestli jako prvního střídajícího hráče pošleme útočníka, ale neměli jsme v tu chvíli zápas tak pevně v rukách a chtěli jsme si vytvořit větší tlak a být víc u míče, což Patrik skvěle splnil. Po příchodu Patrika šel hodně nahoru i výkon Nika (Stancia) a celá záložní řada vytvořila tlak, do kterého přišel Petar. Těžil pak z práce celého mužstva. Jak říkám, je to muž okamžiku, ale jeho orientace, rozhodnutí se, technické provedení, to vše je skvělé. Za to mu patří absolutorium.“

Jak Musa bral, když vypadl ze sestavy a stal se z něj žolík?

„Myslím, že to bere pozitivně. Je tu pár měsíců a noví hráči to mají vždy těžké. On má skvělé přednosti, ale taky nedostatky. Ve vápně je skvělý. Jak už jsem říkal dřív, takového hráče jsme možná ještě netrénovali. Má velké rezervy v mezihře a aktivitě. Ale na Slavii si zvyká, má aklimatizační půlrok a zvládá ho skvěle, Dal už tři góly a zachránil nám spoustu bodů.“

Jak vážně zraněn je Tomáš Holeš?

„Vidím to u něj padesát na padesát do nejbližšího zápasu. Myslím, že je návratu blíž než Ševa (Petr Ševčík). Neumím ale odhadnout, jestli budou oba k dispozici na Plzeň. Možná oba, možná ani jeden. Ale snažíme se, abychom Holeše na Plzeň měli. Budeme věřit, že naši fyzioterapeuti udělají zázrak jako třeba v případě Davida Hovorky před Kluží a ve spoustě jiných okamžiků.“

Váhal jste, jestli nasadit Davida Zimu, který v den utkání maturoval?

„Trošku kolem toho polemika byla, čekali jsme, jestli to úspěšné zvládne. Absolvoval maturitu, uvidíme, jestli ji udělal. A na hřišti to pak zvládl. Myslím, že to byl doposud jeho nejlepší výkon.“

Jak velkou psychickou vzpruhou je toto vítězství před zápasem s Plzní?

„Myslím, že je důležité po všech stránkách, nejen kvůli nedělnímu utkání. Potvrdili jsme dva předchozí výkony a splnili jsme první metu, tou bylo devět bodů z prvních tří zápasů. Uvidíme, co bude dál. Důležité hlavně je, po jakém průběhu jsme v Příbrami vyhráli.“