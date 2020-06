Rozjetý Bucha: Věřím si, s Plzní chci vyhrávat. Na co myslel před Slavií? | iSport.cz

Stává se z vás penaltový specialista?

„Dá se to tak říct. Na takové chvíle si věřím, cítím důvěru od kluků i trenéra, je to pro mě lehčí si to takhle vzít a proměnit to.“

Kolik hráčů máte určených na penaltu?

„Jsme dohodnutí s trenérem, před zápasem máme stanovených čtyři, pět hráčů před zápasem. Penalty zkoušíme den, dva před zápasem a pak se rozhodneme na hřišti, kdo si jak věří a jak se cítí.“

Jak náročná byla cesta ke třem bodům na Baníku?

„Šlo o hodně těžký zápas. Pomohla nám penalta, po ní jsme se trošku uklidnili. Pak jsme se dost nadřeli, dlouho jsme čekali na druhý gól. Museli jsme jezdit na krev, naštěstí nám to tam spadlo podruhé.“

Zaměřujete se hodně na důkladný presink a napadání soupeřovy obrany?

„Tohle je náš taktický záměr do každého zápasu, chceme soupeře napadat a donutit ho ke ztrátám. Škoda, že jsme některé z útoků nevyužili, Baník měl pro nás celkem zajímavé ztráty, několikrát jsme běželi do otevřené obrany a je škoda, že jsme to nevyřešili nějakým gólem. Z toho se snad poučíme a bude nám příště přát i víc štěstí.“

Přihrál jste na druhý gól Jana Kovaříka. Těší vás, že jste s deseti góly a osmi asistencemi králem ligové produktivity?

„Dělá mi to radost, ale nějak to nesleduju a nezabývám se tím. Dělám všechno pro to, abych pomohl mužstvu, dařilo se nám a vyhrávali jsme. Je to příjemné slyšet, ale nezaměřuju se před zápasem na to, že musím dát gól nebo mít asistenci, abych se někam posunul. To mě vůbec nezajímá, zajímá mě jen vítězství.“

V sezoně máte tři žluté karty. Brzdí vás, že hrajete pod hrozbou zápasové stopky?

„S tím už hraju pár zápasů, tři žluté mám tuším už od podzimu. Je to nepříjemné, ale nejsem takový typ hráče, že bych vyhledával souboje, není to úplně můj styl hry. Ale někdy je potřeba přitvrdit, jít do souboje, někdy je zase potřeba zatáhnout za ruční brzdu. V tom je to nepříjemné, kór dneska jsme na to dost myslel, teď o víkendu chci hrát a vyhrát."

Takže už myslíte na šlágr se Slavií?

„Na ten zápas začínám myslet asi právě teď. Užili jsme si oslavu v kabině, chvíli ještě potrvá euforie ze zvládnutého zápasu. Ale už od zítřka tam bude maximální koncentrace na neděli.“

