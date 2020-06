Nesedím doma a nepočítám si góly, říká Kozák. Těší ho výhra i nula vzadu | iSport.cz

Od první minuty jste v lize naskočil poprvé od listopadu. S výkonem i výsledkem musíte být spokojený, že?

„Celkově je tam velká spokojenost z pohledu celého týmu. Vyhrálo se a navíc s nulou, to je důležitá věc. Máme dvě vítězství v řadě, je třeba na to navazovat dál. Osobně mám radost, že když jsem po tak dlouhé době nastoupil v základu, dal jsem dva góly a přispěl k vítězství. Možná jsem mohl dát ještě jeden gól, ale beru to. Teď je třeba pokračovat.“

Hlavně první dějství bylo naprosto dominantní, souhlasíte?

„Druhý poločas v Karviné ukázal, že když chceme a nabízíme se, tak jsme silní. To jsme teď potvrdili, ale jsou to teprve dva zápasy, musí to jít dál. Pokud takhle budeme hrát, tak nemám strach o to, že bychom nevyhrávali.“



Vaše góly byly poměrně kuriózní, hlavně ten druhý.

„Bylo to docela štěstí, trefil jsem míč do brankáře, ale vzápětí se mi objevil před prázdnou bránou. Byla to náhoda, ale i takové branky se počítají. Gól jako gól, beru ho všemi deseti. U prvního jsem viděl Bořka, jak napřahuje. V takových situacích se vždycky snažím jít na gólmana, pak už záleží na štěstí. Byl jsem nastejno se stoperem, měl jsem ale delší nohu a trefil to.“

V lize jste zvládl už deset tref. Jste s touhle cifrou spokojený?

„Mohlo jich být víc, ale to už je minulost, nesedím doma a nepočítám si branky. Mám jich tolik, kolik jich mám. Uvidíme, kolik jich bude na konci. Musíme se soustředit vždy jen na nadcházející zápas. To není klišé, to je fakt.“

Proč jste ale ve druhém poločase už další zásahy nepřidali?

„Řešili jsme věci zbrkle, už ke konci prvního poločasu to tak bylo. Ve druhém jsme ještě trochu ubrali plyn, když vedete 3:0, dáte si třeba přihrávku navíc, tolik se netlačíte do brány. Jsme si vědomi i toho, že za tři dny hrajeme znovu, to podvědomě hraje roli. Ale rozhodně je škoda, že jsme další góly nepřidali. Důležitá je ale ta nula. Teplice jsme do ničeho nepustili.“

SESTŘIH: Sparta - Teplice 3:0. Jasná záležitost, dva góly si připsal Kozák

Sparta - Teplice: Kozák v jasné šanci neodhadl zpracování na hruď

Sparta - Teplice: Kozák až komicky docpal míč do sítě, 3:0!

Sparta - Teplice: Kozák až komicky docpal míč do sítě, 3:0!

Sparta - Teplice: Grigar vyrazil jen ke Kozákovi, ten doklepl do sítě! 1:0