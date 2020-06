Koller před šlágrem: Plzeň je díky Guľovi nabuzená. Slavii vybral hrot | iSport.cz

TOP MOMENTY 27. kola: Gól Slavie neměl platit, Kanga a jeho politické gesto VŠECHNA VIDEA ZDE

Začněme u Slavie, která se štěstím vyhrála v Příbrami. Nezklamala vás po předchozí pětigólové show proti Jablonci?

„Předně: Příbram byla hodně dobře připravená, hlavně v defenzivě. Slavia to měla těžké, ale urvala to. Těšné vítězství ji před šlágrem posílí. Kdyby to v Příbrami nezvládla a jen remizovala, Plzeň by se dotáhla na šest bodů, což by bylo nepříjemné. Osm bodů znamená pohodlnější polštář, i když to v tuhle chvíli pochopitelně nic neřeší.“

Udělal trenér Trpišovský dobře, že před bitvou s Plzní nikoho nešetřil a v Příbrami postavil nejsilnější sestavu?

„Když jsou nejlepší hráči v pohodě, proč by je nepostavil? Měli dlouhou pauzu a pro všechny je lepší, když jsou v zápřahu. Trenér správně tušil, že v Příbrami to nebude nic jednoduchého a že by se mu protočení sestavy mohlo vymstít. Nakonec to dopadlo dobře i díky tomu, že se před Plzní nikdo nevykartoval.“

Jak jste viděl neregulérní gól Petara Musy? Kvůli ruce Davida Zimy neměl být uznán a Slavia měla kopat penaltu po faulu příbramského Miroslava Slepičky na Lukáše Provoda v pokutovém území.

„Upřímně, v první chvíli jsem si nevšiml, že by Zima zahrál rukou. Předtím mi spíš přišlo, že slávisté blokovali bránící hráče, takže bych pískal útočný faul. Ovšem i kdyby sudí Musovu branku odvolal a nařídil penaltu, byla by slušná pravděpodobnost, že Slavia ten gól stejně dá.“

Když jste zmínil střelce Musu, ukázal se jako platný žolík?

„Jasně, už v derby se Spartou v nastavení vystřelil remízu. Nepřekvapuje mě, už v Liberci byl hráčem, který dokáže rozhodnout zápas. Pro trenéra Trpišovského je velká výhoda, že má dva vyrovnané útočníky. Standa Tecl je spíš rychlostní typ, který oběhá spoustu prostoru. Zato Musa je borec do šestnáctky, navíc umí udržet míč.“

Tecl, nebo Musa? Koho byste postavil od začátku proti Plzni?