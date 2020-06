Srovnání před šlágrem: Velké sebevědomí, faktor X je Musa i ticho | iSport.cz

Nedělní šlágr svede dohromady Slavii a Plzeň , dva nejlépe postavené týmy v tabulce, které po restartu ligy vykazují velkou formu. Redaktoři deníku Sport srovnali jejich sebevědomí, stav jejich marodky, a také to, jaký "X faktor" může klíčové utkání rozhodnout.

iSport podcast: Vše o duelu Slavia vs. Plzeň. Sestavy, taktika i společná jedenáctka

iSport podcast: Vše o duelu Slavia vs. Plzeň. Sestavy, taktika i společná jedenáctka

JINDŘICH TRPIŠOVSKÝ o rozpoložení mužstva: „Pořád to ještě nejsme my, ale už vidím na týmu určitou mentální sílu a schopnost vypořádávat se s nepříjemnými věcmi.“

Roste. Po nepřesvědčivém vstupu do jara obnovuje armáda trenéra Jindřicha Trpišovského svou dominanci, na hřišti zase vystupuje kompaktně, nedostává góly. Noví hráči jsou jistější a odvážnější. Pokud po zimních změnách působila Slavia zranitelně, teď už je opět sebevědomá.

ADRIAN GUĽA o analýzách tréninku: „Když hráč vidí, jak funguje, jak trénuje, své sebevědomí může budovat až do takové míry, že bude hrát top fotbal bez ohledu na svůj věk.“

Možná důležitější zbraň než pevná defenziva a kreativní ofenziva. Hráči Plzně jdou na hřiště s tím, že zápas zvládnou, což se odráží nejen v jejich, ale i v soupeřově výkonu. Krásně to bylo ve středu vidět na vyklepaných hráčích Baníku, kterým nešly nohy, a nebyli s to přihrát si na tři metry.

Zranění – SLAVIA

Nebude kompletní. Chybět budou zranění stoper David Hovorka a křídelník Peter Olayinka. Snaží se uschopnit Petra Ševčíka a Tomáše Holeše, o jejich nasazení se bude rozhodovat zřejmě do poslední chvíle. Pokud by byli k dispozici, zvýšili by variabilitu a nečitelnost „sešívaných“.

JINDŘICH TRPIŠOVSKÝ o možném startu Holeše: „Snažíme se, abychom ho na Plzeň měli. Budeme věřit, že naši fyzioterapeuti udělají zázrak.“