Guľa: Minulost na Slavii nerozhoduje. Trpišovský obohatil český fotbal | iSport.cz

Trenér plzeňských fotbalistů Adrian Guľa před nedělním šlágrem 28. ligového kola se Slavií nehledí na to, že Viktoria na stadionu lídra tabulky prohrála posledních šest zápasů. Pro slovenského kouče je podstatná současnost a víra Západočechů ve vlastní silné stránky.

Slávisté, kteří mají na druhou Plzeň osmibodový náskok, doma s úhlavním rivalem v boji o titul naposledy prohráli v dubnu 2014. Od té doby Pražané v Edenu v rámci nejvyšší soutěže šestkrát zvítězili při celkovém skóre 16:1.

„Minulost v takových zápasech z mého pohledu nerozhoduje. Je u nich podstatné nasazení, nastavení, motivace v daný moment, a to je neděle o sedmé hodině. Minulý příběh naštěstí já v sobě nemám, tak jsme se o tom snažili bavit i s chlapci, že minulost je pěkná, ale jednoduše nerozhodne nejbližší zápas. Ten rozhodne současnost a to, jak budeme připraveni,“ řekl Guľa v nahrávce pro média na klubovém webu.

„Soupeře respektujeme, má kvalitní mužstvo, ale víc týmů v české lize má velkou kvalitu a vždy potřebujete jít na maximum. Pro mě je podstatné to nastavení, aby chlapci důvěřovali svým vlastním silným stránkám a šli s odhodláním naplno bez ohledu na minulost,“ doplnil čtyřiačtyřicetiletý kouč.

Nástupce trenéra Pavla Vrby s Viktorií na jaře vyhrál všech osm soutěžních utkání a úspěšnou sérii by rád prodloužil i proti Slavii. „Už se opakuju, ale pro mě je každý zápas v lize výzvou a obzvlášť ten nejbližší, který je nejdůležitější. To dlouhodobě říkají i zkušenější trenéři, než jsem já. Je pro nás výzvou v nejbližším zápase podat stoprocentní týmový výkon a udělat maximum pro vítězství i v neděli,“ prohlásil Guľa.

Slavii se na rozdíl od Plzně vstup do jarní části sezony příliš nepovedl, ale po koronavirové přestávce úřadující mistři vyhráli všechny tři ligové zápasy, navíc bez inkasované branky.

„Už dlouhodobě se ukazuje, že Slavia má svou kvalitu a jasný herní styl. Ten není o tom, že by vyčkávali nebo nějak hráli z hlubokého bloku a na náhodu. Víme o jejich silných stránkách, ale my se také chceme prezentovat vlastním herním stylem. Proto očekávám kvalitní zápas, předurčují k tomu jednak kvality týmů, tak postavení soupeřů v tabulce,“ konstatoval Guľa.

Těší se i na trenéra vršovického mužstva Jindřicha Trpišovského. „Bez ohledu na to, že dosáhl velkých úspěchů se Slavií a obohatil český fotbal, měl můj velký respekt a uznání už předtím - za svou práci, odhodlání. Bylo pro mě vždy potěšením, když jsme si mohli popovídat a vyměnit pár informací,“ uvedl bývalý kouč Žiliny nebo slovenské reprezentace do 21 let.

