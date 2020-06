Kdo nahradí Pulkraba? Klokani bez střelce, alternativa vydržela 20 minut | iSport.cz

Do restartované ligy naskočil Matěj Pulkrab v neotřesitelné pozici na hrotu útoku Bohemians. Jenže v Ďolíčku je na hostování ze Sparty a do sobotního derby tedy nemůže nastoupit. Trenér Luděk Klusáček sice má několik možností, ale ať zvolí jakoukoli, přijde o velkou část produktivity. Klokani přitom na vítězství nad rudými čekají skoro 19 let.

Proti Teplicím zařídil penaltu před prvním gólem, v souboji proti budějovickému Dynamu byl na správném místě, aby doklepl Bartkův nástřel. Jedinou střelou zařídil vítězství v Opavě a ještě před pauzou dvěma góly tříbodový import ze Zlína. Pulkrab, Pulkrab a zase Pulkrab. Jenže první volba Luďka Klusáčka do útoku nemůže v sobotu hrát, v Ďolíčku je na hostování od soupeřů ze Sparty.

„Já už to zažil v Liberci víckrát, beru to tak, jak to je. Domluva je daná od podpisu smlouvy, všichni s tím počítají od začátku, tak mě to nevzrušuje,“ prohlásil ještě v Opavě Matěj Pulkrab, jenže zelenobílý trenérský štáb má z jeho absence těžší hlavu.

Papírově se vršovická soupiska útočníky jen hemží, s produktivitou je to horší, vždyť proto si Bohemians Pulkraba půjčovali. Typově nejpodobnější David Puškáč má za celou sezonu v kolonce gólů a asistencí dvě velké nuly. Ve Slezsku sice naskočil ve druhé půli, vydržel však jen dvacet minut. Stáhnul ho Klusáček z výkonnostních, nebo zdravotních důvodů? Na to vám aktuálně v Ďolíčku pochopitelně nikdo neodpoví.

Pulkrabův význam se neprojevuje jen ve vápně, ale i v soubojích uprostřed pole, to on vyhrává souboje, ze kterých profituje třeba Josef Jindřišek po odražených míčích. Podobné úkoly by mohl dostat i Ibrahim Keita. Francouz sice už v ročníku dva góly dal, ale proti Příbrami. Teď v Ďolíčku nastoupí jinačí soupeř…

Pro další varianty by Klusáček musel zamávat s taktikou. Jakub Nečas totiž rozhodně není specialista na tvrdé vzdušné souboje, spíš na rychlost a náběhy za obranu, je tedy možné, že Bohemians budou v derby předvádět úplně jiný fotbal, než se kterým v prvních dvou kolech doma nasázeli sedm gólů. Rychlost namísto soubojů totiž upřednostňují i Michael Ugwu a čerstvě podepsaný odchovanec Pavel Osmančík.

Touha porazit Spartu bude obrovská. Na vítězství nad arcirivalem se už čeká skoro 19 let a ve hře je i lákavá série pěti výher v řadě, což v tomto tisíciletí zelenobílí fanoušci nepamatují. Příznivců na štaflích a balkonech se dá čekat víc než obvykle. Své k tomu přidává i Pulkrab: „Porazit Spartu je motivace sama o sobě, ale asi bych něco vypsat měl. Nějaká motivace proběhne.“