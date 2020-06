ANKETA expertů: Jak dopadne šlágr? A dokáže Slavia otupit zálohu Plzně? | iSport.cz

Experti deníku Sport odhadují, jak dopadne šlágr Slavia - Plzeň. • FOTO: Koláž iSport.cz Očekávaný šlágr FORTUNA:LIGY se blíží. Už v neděli proti sobě vyběhnou první Slavia a druhá Plzeň. Zápas, který může sehrát klíčovou roli v boji o titul startuje v Edenu v 19 hodin. Jaký výsledek tipují experti deníku Sport a otupí podle nich červenobílí silnou zálohu Plzně?

Jan Koller, bývalý reprezentant a expert deníku Sport 1. Jak to dopadne?

2. Dokáže Slavia otupit silnou zálohu Plzně? 1. Věřím Plzni

„Vzato čistě podle momentální formy, měla by vyhrát Plzeň. Něco mi říká, že půjde za vítězstvím víc než Slavia, protože prostě musí. Nemá o co přijít: po podzimu ztrácela šestnáct bodů a nikdo nepočítal, že by ještě mohla hrát o titul. Viktoria je v pohodě, dává spoustu gólů a druhé místo už má skoro jisté. Zato slávisté musí být napnutí: kdyby prohráli, výrazně by si zkomplikovali život.“ 2. Natěsno, pánové!

„Pokud chce Slavia uspět, bude muset plzeňskou zálohu přinejmenším zpomalit. Bucha, Čermák i Kalvach jsou rozjetí, stejně jako celý tým mají obrovské sebevědomí a jsou neuvěřitelně produktivní. Jak je zastavit? Tuze složitý úkol! Musí se na ně hrát natěsno, při přebírání míče musí být okamžitě pod tlakem. Už teď je jisté, že slávisty čeká fyzicky hodně náročný zápas.“ Jan Koller, bývalý reprezentant a expert deníku Sport • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Ivan Kopecký, bývalý trenér a expert deníku Sport 1. Jak to dopadne?

2. Dokáže Slavia otupit silnou zálohu Plzně? 1. První gól rozhodne

„Podle mě bude platit: kdo dá první gól, vyhraje. Slavii by mohlo pomoct známé prostředí; ač se hraje s minimem diváků, domácká atmosféra na hráče působí. Plzeň má skvostnou formu a i do Edenu přijede hrát dobrý fotbal, ale musí někde zakopnout. Nevyhraje všechny zápasy ve zbytku sezony. Slávisté na jaře dlouho hledali tvář a mají marodku, ovšem zase jim může stačit i remíza.“ 2. Práce pro atlety

„Zajímavá otázka, právě zálohy můžou šlágr rozhodnout. Pro Slavii je důležité, že má běhavé hráče, kteří jsou schopní atleticky otupit hru Plzně. Otázkou je fotbalovost: slávisté jí mají méně než Plzeň, jejíž styl je založený na kombinaci a vzájemné spolupráci. Hráči Slavie budou mít co dělat, aby plzeňskou zálohu přibrzdili. Hra dopředu bude klíčem k úspěchu, Plzeň ji má propracovanější.“ Ivan Kopecký, bývalý trenér a expert deníku Sport • Foto Repro Polar

Miroslav Koubek, bývalý trenér a expert deníku Sport 1. Jak to dopadne?

2. Dokáže Slavia otupit silnou zálohu Plzně? 1. Plzeň má výhodu

„Je to trojtip, když to vezmu sázkařskou terminologií. V mé mysli je remízová tendence. Bude to atraktivní, zajímavý zápas a očekávám, že se oba týmy budou postupně rozehrávat a gradovat to bude ve druhé půli. Plzeň má obrovskou výhodu, že všechny těžké zápasy hraje venku – ta koronavirová lapálie je pro ni velký dárek. Doma diváky při své výkonnosti ani nepotřebuje.“ 2. Jako na Sevillu

„Bude do nich muset šlapat. Slavia si dobře pamatuje, jak přehrávala v evropských pohárech vyspělejší mužstva. Tvrdím, že herně vyspělejší je teď Plzeň. Jsem přesvědčený, že pan Trpišovský bude hráčům říkat to, co zaznělo v dokumentu Totální sezona: Vy tu Sevillu ubojujete, uběháte, usoubojujete! Tahle slova zopakuje v kabině znovu, na plzeňskou zálohu by to mohlo platit.“ Miroslav Koubek, bývalý trenér a expert deníku Sport • Foto Pavel Mazáč (Sport)

František Cipro, bývalý trenér, vedl Slavii či Plzeň 1. Jak to dopadne?

2. Dokáže Slavia otupit silnou zálohu Plzně? 1. Že by remíza?

„Oba týmy nyní hrají velmi dobrý fotbal a velmi dobře se znají, ale bez diváků to bude zvláštní. Myslím si, že Slavii by v konečném součtu stačil i bod. Vzhledem k tomu, jak se Plzeň v posledních zápasech prezentuje, ale tipuju remízu. I proto, že pro Slavii by byl bod hratelný.“ 2. I Slavia má potenciál

„Vždycky takhle někdo vyletí, dostane se do formy, nicméně Slavia má v záloze zrovna takový potenciál jako Plzeň. Nemyslím si, že by střed pole hrál až tolik ve prospěch Viktorky. Nebral bych to jako její výhodu, klidně se může stát, že ve finále ji Slavia přehraje právě uprostřed hřiště.“ František Cipro, bývalý trenér, vedl Slavii či Plzeň • Foto Dominik Bakeš (Sport)