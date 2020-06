Repete pro Fraňka. Šlágr odřídí stejný sudí, na podzim hrubě chyboval | iSport.cz

Divoký závar před bránou Plzně, po kterém Josef Hušbauer poslal Slavii do vedení • Michal Beránek (Sport)

Josef Hušbauer poslal Slavii v Plzni do vedení • Mária Rušinová (Blesk)

Fotbalisté Slavie slaví jednu z branek do sítě Viktorie Plzeň • Michal Beranek / Sport

Slávistický záložník Lukáš Masopust slaví branku do sítě Plzně • ČTK

Slávisté oslavují třetí branku do sítě Plzně • Michal Beranek / Sport

Zítřejší souboj prvního s druhým ve FORTUNA:LIZE bude mít totožné obsazení jako na podzim nejen co se klubů týče, stejná bude i osoba hlavního rozhodčího. Šlágr mezi Slavií a Plzní bude řídit šestačtyřicetiletý Pavel Franěk z Rakovníka. „Věříme, že to s celým týmem zvládne,“ říká Martin Wilczek, místopředseda komise rozhodčích.

Byť se fotbalovým zákulisím v týdnu neslo, že by přímý souboj o titul měl řídit Ondřej Berka, realita je nakonec jiná. V neděli v Edenu roli hlavního rozhodčího obsadí Pavel Franěk.

„O panu Berkovi jsme pro tento zápas určitě neuvažovali, protože minulý týden pískal zápas Sparta–Plzeň (1:2). A my máme zásadu těžké zápasy rozkládat na co největší počet rozhodčích,“ vysvětluje Martin Wilczek, místopředseda komise rozhodčích.

Volba Fraňka podle něj byla jasná. „Patří k jedněm z našich nejzkušenějších rozhodčí nejen věkem, ale i počtem odřízených zápasů, je v pohodě, na jaře podává stabilní výkony. Těch faktorů, které mluví pro něj, je víc,“ vyjmenovává Wilczek.

Franěk kroutí v první lize už čtrnáctou sezonu, na kontě má coby hlavní arbitr 226 zápasů. Víc jich může z jeho současných kolegů vykázat pouze mezinárodní rozhodčí Pavel Královec – 258.

Vysoký arbitr s neortodoxním stylem běhu dostal důvěru ve vzájemném utkání Plzně se Slavií (0:1) už na podzim, deník Sport tehdy jeho výkon ohodnotil průměrnou známkou 5. Vyčetl mu, že nevyloučil Davida Limberského za zákeřné nakopnutí Petera Olayinky bez jakékoli snahy hrát míč ani Romana Procházku za šlapák na Davida Hovorku ve 22. minutě, kdy už plzeňský záložník hrál se žlutým cejchem.

„Když jsem potom viděl opakované záběry z opačného pohledu, uznávám, že to je taková oranžová karta,“ připustil s odstupem i sám Franěk, že k Limberskému byl patrně až příliš shovívavý.

Sporný však byl i rozhodující gól Slavie, při němž se možná jeho autor Josef Hušbauer provinil proti pravidlu o ofsajdu. Žádný záběr to však stoprocentně neprokázal. Tato situace šla za asistentem Jiřím Křížem a byla skutečně hraniční a složitá k posouzení. Na opačné straně naopak třikrát prokazatelně chyboval druhý asistent Milan Flimmel, který pokaždé posoudil chybně ofsajdovou situaci ve prospěch Plzně. Flimmel nyní dostane šanci si své renomé napravit, do Edenu je na lajnu delegován společně s Matějem Vlčkem.

„Fakt, že pan Franěk řídil už podzimní zápas obou týmů, v našem rozhodování nehrál žádnou roli,“ ujišťuje nicméně Wilczek.

Po restartu FORTUNA:LIGY řídil Franěk pouze zápas Opava–Karviná (0:0), generálku na nedělní hit absolvoval ve čtvrtek ve druholigovém utkání Vítkovice–Brno (2:3), které mělo docela divoký průběh. Favorizovaná Zbrojovka hrála od 17. minuty bez vyloučeného gólmana Martina Šustra, ve druhé půli čelila i penaltě. A nakonec sama z pokutového kopu v 86. minutě vstřelila vítězný gól.

„Ano, bylo to těžké utkání a máme informace, že pan Franěk jej zvládl velmi dobře. I to nás utvrdilo v přesvědčení, že to s celým týmem v neděli zvládne. Věříme tomu,“ dodává Wilczek.

Pavel Franěk v zápasech Slavie a Plzně Slavia–Sparta 1:1 Slavia–České Budějovice 4:1 Slovácko–Plzeň 2:1 Slavia–Teplice 3:0 Plzeň–Slavia 0:1 Slavia–Příbram 3:1 Slavia–Slovácko 3:0 Příbram–Plzeň 1:2 Slavia–Olomouc 1:0 Liberec–Plzeň 1:2