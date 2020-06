Poznar proměnil pod Páníkem první penaltu: Řekli jsme si, že stačilo | iSport.cz

Trefil důležité vítězství. Před pokutovým kopem se Tomáš Poznar (31) maximálně koncentroval. Nezapomněl, že na hřišti Zbrojovky Brno v generálce na pokračování ligy „desítku“ zahodil. Přesto si vzal proti Příbrami balon a napálil ho k tyči. „Spadlo to ze mě. Navíc jsme dali gól na bránu, za kterou byli fanoušci,“ pochvaloval si útočník Zlína po první jarní výhře.

Jak jste viděl penaltovou situaci?

„Byl tam souboj Janetzkého se stoperem (Dramém). Vůbec jsem si nebyl jistý, jestli to je penalta. Rozhodčí zachoval podle pravidel VAR klidnou hlavu a odpískal ji. Pro nás to byl důležitý moment zápasu.“

V generálce v Brně jste „desítku“ nedal. Věřil jste si?

„Bavili jsme se před zápasem s trenérem Páníkem, že jsem pod ním ještě nedal penaltu (dvě zahodil – pozn. aut.). Říkali jsme si, že už stačilo. Bylo potřeba ji proměnit, a to se povedlo. Koncentroval jsem se. Myslím, že celý tým je rád, že jsme touto brankou vyhráli. Spadlo to ze mě. Navíc jsme dali gól na bránu, za kterou byli fanoušci. Bylo dobře, že je vedení na stadion pustilo.“

Pro Zlín zásadní výhra po dlouhé době, že?

„Je to důležité vítězství, nesmírně si ho vážíme. Hned jsme si v kabině řekli, že musíme zůstat nohama na zemi a pracovat s pokorou dál. Musíme se udržovat v kondici, ve zdraví. Není konec, potřebujeme získat další body.“

Měl jste na konci obavy o výsledek?

„Příbram pod trenérem Horváthem zlobí ze standardních situací. Je vidět, že na nich pracují. Smrdělo to tam, měli nebezpečné signály. Nějakým způsobem jsme to přežili. Nervy byly. Chtěli jsme předvést týmový výkon, což se povedlo. V tomto směru to bylo kompaktní.“

Střídal jste kvůli vyčerpání?

„Měl jsem toho dost, navíc bylo docela teplo. Zápasů je dost, únava se kumuluje. A ještě jsem dostal trošku na solar, hůř se mi dýchalo.“

