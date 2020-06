Slavia - Plzeň | Jak dopadne šlágr: Redaktoři Sportu víc věří domácím, budou padat góly? | iSport.cz

Jak dopadne souboj Slavie s Plzní? Redaktoři Sportu víc věří Pražanům • FOTO: Michal Beránek (Sport) Očekávaný souboj je tu! Duel Slavie s Plzní může ve 28. kole FORTUNA:LIGY téměř definitivně rozhodnout o titulu, nebo naopak ještě víc vrátit Viktorii do hry. Jak zápas dopadne? Projděte si tipy šesti redaktorů deníku Sport, kteří se shodují, že spokojenější by na konci měli být Pražané.

JAN PODROUŽEK - 1:1 „Jak říká Jindřich Trpišovský, je to lepší, ale ještě pořád ne stoprocentní. Viktorii Plzeň teď vidím výš výkonnostně i náladou, která v klubu panuje od příchodu trenéra Adriana Guľy. Předpokládám podobnou zápletku jako při derby před pauzou. S tím, že remíza nakonec bude Slavii vyhovovat, protože nenechá Viktorii přijít blíž.“ INSIDER: Musovi bych nechal větší volnost, šlágr vyhraje Plzeň

JAN MALÝ - 1:1 „Plzeň vypadá, že je v lepším rozpoložení, fotbal si teď užívá, navíc pro ni bude výhodou prázdné hlediště v Edenu, které by ji jinak vařilo. Nicméně si myslím, že Slavia má momentálně dostatečnou herní i psychickou sílu na to, aby utkání zvládla a neprohrála. V defenzivě se oproti začátku jara výrazně zlepšila, a to může být rozhodující faktor. Tipuji remízu, která by Slavii vyhovovala.“ RENTGEN: Pozor na Beauguela, nebezpečný není jen ve vápně

JAKUB KONEČNÝ - 2:0 „Pro našlápnutou Plzeň mluví veřejné mínění, prázdný Eden i pravděpodobná absence Petra Ševčíka s Tomášem Holešem. Jenže při vší úctě k dosavadním soupeřům Viktorie, první reálný test týmu Adriana Guľy přijde až dnes. Slavia je pořád celek, který už takto náročných zápasů sehrál v posledních letech iks – a většinou v nich obstál. Zvládne to i tentokrát.“ SÁZKAŘSKÉ TIPY: Na co se vyplatí vsadit v duelu Slavie s Plzní?

RADEK ŠPRYŇAR - 2:1 „Adrian Guľa odvedl za půl roku v Plzni neskutečnou práci. Nenuceným způsobem změnil celý klub, strká ho do Evropy. Slavia už tam je, díky Jindřichu Trpišovskému. A to dnes rozhodne. Zkušenosti z nedávných velkých bitev v Lize mistrů se v Edenu zúročí, slávisté navíc mají herní systém více v krvi navzdory proměně kádru. Víte co si ale přeju především? Bomba fotbal.“ iSport podcast: Vše o duelu Slavia vs. Plzeň. Sestavy, taktika i společná jedenáctka

MARTIN MLS - 2:2 „Od taktizování k fotbalové show? Může být. Slavia nemusí nikam spěchat a v klidu si počká na plzeňské chyby, které dřív nebo později přijdou. Rozjetá parta ze západu bude prvním týmem, který slávistům po koronavirové pauze vstřelí gól, ale na vítězství a větší šanci na titul jí to stačit nebude. Proč? Slavia je o kousek dál než na rozpačitém začátku jara a může se spolehnout na útočníky Tecla s Musou.“ Jindřich Trpišovský vtisknul svůj styl Slavii • Foto Pavel Mazáč/Sport