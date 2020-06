Ševčík: Podali jsme výborný výkon. Loket od sudího? Moc jsem to nepobral | iSport.cz

Ležící obránce Slavie David Zima poté, co absolvoval tvrdý souboj s plzeňským útočníkem Tomášem Chorým • FCVP/ Ladislav Nussbauer

Vrátil se po zranění, na hřišti létal a přispěl k dobrému výkonu Slavie. „Ale je to jednoznačně ztráta,“ podotkl záložník červenobílých Petr Ševčík po remíze 0:0 s Plzní. Zažil i kuriózní moment, kdy ho nechtěně knokautoval sudí Pavel Franěk. S výkonem byl spokojený, s výsledkem tolik ne. Záložník Slavie Petr Ševčík cítil, že červenobílí měli v šlágru ligy k výhře blíž.

Jak utkání hodnotíte?

„Hodně pozitivně, protože si myslím, že jsme měli daleko větší sílu a touhu ho zvládnout. Měli jsme víc šancí a je hrozná škoda, že jsme to nevyužili a nepotrestali je.“

Je bod vzhledem k tomu, kolik jste měli šancí, málo?

„Za mě je to jednoznačně ztráta. Myslím, že jsme se fantasticky připravili, dali jsme do zápasu všechno. Měli jsme víc šancí.“

Přesto, cítíte, že vás remíza přiblížila k titulu a dodá vám trochu klidu?

„Klid asi ano. Ale chtěli jsme zápas zvládnout, a to se nám bohužel nepovedlo. Ovšem myslím, že jsme podali výborný týmový výkon.“

Nastoupil jste po zranění. Byl jste nějak limitován, nebo už bylo vše v pořádku?

„Myslím, že jsem stoprocentně fit. Na můj výkon to nemělo žádný vliv.“

Hodně se řešila síla plzeňské zálohy. Čím se vám ji podařilo eliminovat?

„Myslím, že jsme hráli hodně důrazně. Ale celkově jsme týmově hráli super, ani Beauguel nějak extra nevyčníval. V předchozích zápasech byl vždy nebezpečný, ale kluci vzadu od nás ho vymazali. Neměl nic.“

Potvrdil váš výkon, že se po zimních změnách stále zlepšujete?

„Stoprocentně. Furt se zvedáme. Korona nám možná pomohla, víc jsme se stmelili. Když to okolnosti dovolily, společně jsme potrénovali. Možná nám to i trochu prospělo.“

V jednom souboji vás nechtěně trefil sudí Franěk. Jak moc to bolelo? Omlouval se vám pak?

„Omluvil se mi. Ale spíš jsem nepochopil, proč jsme neměli balon, protože kdyby tam nestál, měl bych míč. Celkově jsem tu situaci moc nepobral.“

Hned poté jste si navíc dal po souboji s Limberským hlavou o zem. Jste hodně omlácený?

„Přepadl jsem přes jeho nohu, hlavou jsem se praštil o zem. To byl normální souboj. Spíš s panem Fraňkem to byla kuriozita, co se moc často nestává.“

Fanoušci na utkání nemohli, ale byli před stadionem. Vnímali jste jejich podporu?

„Vnímali jsme to určitě. Musíme jim poděkovat, že i za takových podmínek, kdy jsou schovaní za branou a nevidí nic, přijdou. Měli jsme i děkovačku.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: O. Kolář – Coufal, Kúdela, Zima, Bořil (C) – Ševčík, Holeš (90+6. Frydrych) – Masopust (86. Hellebrand), Stanciu, Provod – Tecl (86. Musa). Hosté: A. Hruška – Hejda, Brabec (C), Limberský, Řezník – Bucha, Kalvach, Al. Čermák – Kayamba (90+4. M. Havel), Beauguel (90. Chorý), J. Kovařík (71. J. Kopic). Náhradníci Domácí: Kovář, Frydrych, Hellebrand, Takács, Traoré, Musa, Júsuf Hilál Hosté: Sváček, Diaz, Havel, Hořava, Chorý, Kopic, Pernica Karty Domácí: Provod, Bořil Hosté: Hejda, Řezník, J. Kopic, Chorý Rozhodčí Franěk – Vlček, Flimmel (Julínek) Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice

