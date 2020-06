Látal: Šance na desítku žije! Jak to vypadá s Nešporem a Pilařem? | iSport.cz

Kdyby nemuseli být ostravští fanoušci jen před stadionem, ale obsadili by severní tribunu útulného olomouckého stadionu, tomuhle zápasu by nechybělo vůbec nic. Tradiční utkání mezi Sigmou a Baníkem nabídlo skvělý fotbal a pět gólů. Domácí trenér Radoslav Látal byl však nakonec po prohře 2:3 zklamaný. Dobře věděl, že jeho tým odehrál v ofenzivě jeden z nejlepších zápasů pod jeho vedením, ale body chybí. A desítka se vzdaluje. „Mužstvu věřím, ještě něco uděláme,“ řekl.

Jak smolný zápas hodnotíte?

„Do zápasu jsme vstoupili velice špatně. Přesně tak, jak jsme nechtěli. Brzký inkasovaný gól nás poznamenal. Naše hra se pak zlepšila v útočné fázi, byli jsme nebezpeční, měli jsme šance, bohužel jsme byli potrestáni i podruhé. Dostali jsme se z toho, poločas mohl klidně skončit 2:2, ale ve čtyřicáté páté minutě uděláme chybu při vhazování, když Vepřek to dá soupeři přímo na hlavu... Dostali jsme třetí gól přímo do šatny. Stáhli jsme to na tři obránce, ale už jsme nebyli tak nebezpeční jako v prvním poločase. Jsme z toho zklamaní a smutní.“

Co může trenér dělat v danou chvíli, když tým hraje dobře, vytváří si šance, ale naprosto lacinými chybami se brzy dostane do stavu 0:2?

„Ty chyby nebyly jen v tomhle zápase, ony se hromadí. V Budějovicích jsme taky udělali hloupou první chybu a hned z toho dostali gól. Pak znervózníme, doháníme a už to není ono. S Příbrami jsme taky dostali dva góly po individuálních chybách, to samé teď proti Baníku. Pak se to bortí. Ale kluci i za stavu 0:2 chtěli hrát, měli jsme tam šance, mohli jsme dát branky. Bohužel pak dostanete třetí hřebík a psychiku to poznamená.“

K těm vašim šancím – vychytal vás Jan Laštůvka, že?

„Ano, a to je to můj velký kamarád. Chytal výborně. Chybělo nám i trošku štěstí, občas tam byla zbrklost, ale snažili jsme se tam chodit. I po standardních situacích jsme měli šance, bohužel nám to tam nespadlo. Nezbývá nám nic jiného než se připravit na další zápasy. Mužstvu věřím, ještě něco uděláme.“

Lukáš Juliš se na začátku několikrát dostával za stopery, bylo taktickým záměrem, aby hrál na ofsajdové lajně a chodil za ně?

„Ano, chtěli jsme vycházet z domácího dvojzápasu s Jabloncem. Postavili jsme skoro stejnou sestavu, pořád věřím, že duo Chytil, Juliš je silné a pomůže nám. Ještě máme důležitý zápas v podobě pohárového semifinále s Libercem. Mužstvo bylo hodně zklamané, protože samo cítilo, že odevzdalo dobrý výkon, že bojovalo, ale bohužel nám to nevyšlo. To nám sráží psychiku.“

TOP MOMENTY 28. kola: Trmala odnesli na nosítkách, blázinec v Liberci

Za zraněného kapitána Víta Beneše zaskočil Jan Štěrba, který byl u prvních dvou inkasovaných gólů. Co na jeho výkon říkáte?

„Nebudu komentovat jednotlivé hráče, zhodnotím si je sám až na videu.“

A jak to vypadá se stavem Beneše?

„Víťa už byl v neděli v tréninku, vyklusával. Jeho zranění se hodně zlepšilo, pomalu by už měl zkusit normální trénink, ale uvidíme. Máme před sebou ještě x těžkých zápasů a já bych byl nerad, kdyby mu to uškodilo a vypadl na delší dobu. Jedná se o svalové zranění, takže se zařídíme podle pocitu. Uvidíme, jak zareaguje na tréninkovou zátěž.“

Ještě k té obranné činnosti – nemáte pocit, že by měl dozadu více pomoct i defenzivní záložník Radim Breite? Docela dost branek inkasujete právě z druhé vlny, tedy z jeho prostoru...

„Tak samozřejmě. Měli jsme tam trošku i jiné varianty, ale těsně před zápasem se nám zranil Greššák, tak jsme povolali Ondru Zmrzlého. Ale jsme ve složité situaci pod psychickou dekou, proto jsme střed hřiště nechtěli úplně omladit. O Zmrzlém a dvou šestkách jsme uvažovali, ale už tam byl mladý Chytil. Situace teď není jednoduchá.“

Je těžké na psychiku vidět, že při vašem složitém losu je desátá Bohemka je o tři body před vámi a čtrnáctá Karviná ztrácí už „jen“ osm bodů?

„To počítáte vy, my ne. Díváme se sami na sebe.“

Takže vás to neznervózňuje?

„Jestli vás jo, mě ne.“

Tudíž boj o desítku ještě nezavrhujete.

„Dokud žijeme, pořád je šance.“

Nicméně skandování fanoušků „Látal ven!“ asi není příjemné...

„Já jsem to neslyšel, soustředil jsem se na zápas.“

Je pozitivem smolného zápasu s Baníkem alespoň viditelně zlepšená ofenziva? Byť efektivita vázla?

„Ano, ofenziva je jedna pozitivní věc. Ta druhá je, že už to mělo trošku rychlost, nasazení, přímočarost. Bylo to nahoru dolů, lidem se to asi líbilo. Doma s Příbramí to bylo pomalé, jen do strany. Teď nám tam lítaly centry, chodili jsme do zakončení. Akorát to bohužel nevyšlo.“

Existuje šance, že se do hry ještě dostane uzdravující se útočník Martin Nešpor a záložník Václav Pilař? V ofenzivě by vám mohli pomoct, jsou to typy hráčů, kteří vám chybějí.

„S Nešpim pracujeme, ale osm měsíců nehrál fotbal, takže dohání fyzickou kondici. Víme, že by nám mohl pomoct, doufám, že mu vydrží zdraví a bude v pořádku, abychom ho zkusili otestovat po základní části. To samé s Vencou, ten má zase svalový problém, ještě není v tréninku, takže uvidíme. V přípravě odtrénoval všechno, v generálce s Brnem podal výborný výkon, ale bohužel se mu stalo svalové zranění.“

