Taktická zbraň Slavie zastavila Plzeň. Co Trpišovský a spol. vymysleli? | iSport.cz

Jean-David Beauguel se dostal do dvou slibných šancí • deník Sport

Ležící obránce Slavie David Zima poté, co absolvoval tvrdý souboj s plzeňským útočníkem Tomášem Chorým • FCVP/ Ladislav Nussbauer

Do Edenu se přihrnula jako velká voda, co všechno smete. Tři zápasy po koronavirové pauze, tři výhry, jedenáct vstřelených gólů... V neděli večer ale Slavia donutila rozburácenou Viktorii Plzeň prudce dupnout na brzdu. „Sešívaní“ sice nevyhráli, svého soupeře ale na hřišti přetlačili. V zamčené části článku se dočtete, co k tomu ligovému lídrovi výrazně pomohlo.