Kolář má nový rekord. Překonal legendy, chválí ho Čech i Stejskal | iSport.cz

Stále silněji vpisuje své jméno do ligových dějin, slávistický brankář Ondřej Kolář (25) posouvá rekord v počtu vychytaných nul do pohádkových čísel. V neděli v hitu proti Plzni (0:0) vyčapal už dvacáté čisté konto v probíhajícím ročníku, čímž vytvořil absolutní české (československé) historické maximum. Alexander Vencel ze Slovanu Bratislava v sezoně 1969/1970 a Jan Stejskal ze Sparty v sezoně 1986/1987 si připsali devatenáct nul. „Zaslouží si to,“ glosuje Kolářův počin překonaný Stejskal.

Kulatá dvacátá a rekordní nula nebyla pro slávistického gólmana Ondřeje Koláře nejnáročnější. Proti Plzni nemusel vytáhnout ani jeden zákrok, jen pět střel šlo mimo jeho bránu. „Musím Ondrovi pogratulovat. Udělal historický milník, překonal všechny brankáře, udělal dvacet nul v osmadvaceti zápasech, to je neuvěřitelné. Svědčí to o jeho kvalitě, o týmové práci a o organizaci hry. Myslím, že to trochu zapadlo, ale kluci i bez bývalých opor dokážou vzadu hrát skvěle,“ pochvaluje si trenér červenobílých Jindřich Trpišovský.

Kolář dokonce odchytal ještě o dva zápasy méně, v lize nastoupil v probíhající sezoně šestadvacetkrát. Jen v utkání na Slovácku dostal dva góly, pětkrát inkasoval po jedné brance, jinak je neprůstřelný. Výjimečně neprůstřelný. V dějinách soutěže taková čísla nemají obdoby, Alexander Vencel ze Slovanu Bratislava se v sezoně 1969/1970 dostal na devatenáct čistých kont stejně jako Jan Stejskal ze Sparty v sezoně 1986/1987.

Slávistická opora se jim teď trhla. „Nesledoval jsem to. Když jsem měl já těch devatenáct nul, tak to taky nikdo nehlídal. Na tyhle statistiky jsem nikdy nebyl, neřešil jsem je. Ale už před zápasem s Plzní mi někdo volal, že Ondra ten rekord vyrovnal, tak jsem si vzpomněl, že to bylo,“ popisuje Stejskal.

Taky moc neřeší, že o prvenství přišel. „Ondra si to za tuhle sezonu absolutně zaslouží, podává špičkové výkony a Slavia hraje velice dobře. Tím však neříkám, že to má usnadněné, ale dá se to udělat,“ přemítá gólman, který na začátku devadesátých let chytal v Queens Park Rangers. Co se podle něj k dosažení takového výkonu musí sejít? „Musíte mít hlavně dobré mužstvo. Pak i štěstí a samozřejmě musíte něco umět. Když se tohle všechno sejde, můžete na takový zápis dosáhnout,“ tvrdí Stejskal.

SESTŘIH: Slavia - Plzeň 0:0. Šlágr bez gólů, Hruška chytil velké šance

Kolář několikrát Slavii podržel, například nedávno v Mladé Boleslavi, kdy reflexivně zasáhl proti pokusu Tomáše Ladry z bezprostřední blízkosti. Pro ligového lídra je ale cenný i svou rozehrávkou a předvídavostí. To demonstroval i proti Plzni, kdy rozdal osmačtyřicet přesných přihrávek, což je vysoké číslo. Rozjel třeba nebezpečnou akci, kdy v těžké situaci našel pasem Petra Ševčíka, který pak vyslal do úprku Stanislava Tecla, a ten vybídl do zakončení Lukáše Masopusta.

„Jeho styl se mi líbí, protože je efektivní, má výbornou kopací techniku. Všichni jsme dřív obdivovali Neuera a podobné brankáře, Ondra se jim svým projevem blíží,“ podotýká Stejskal. „Celkově je to velmi vyrovnaný brankař, hraje dobře nohama, má dobrou postavu. Myslím, že klíčem je hlavně to, že je vyrovnaný – stejně tak, jak hraje zápasy v české lize, zvládne i Ligu mistrů, což je právě ukázka kvality,“ připojuje Petr Čech, nedávná letitá jednička národního týmu.

Slavia do konce základní části hraje ještě ve středu na půdě Baníku Ostrava a v neděli hostí Zlín. Kolář tak bude mít ještě dvě příležitosti, jak rekord vylepšit.

Nejvyšší počet nul v sezoně (česká i československá liga) 20 - Ondřej Kolář (Slavia 2019/2020)

19 - Jan Stejskal (Sparta 1986/1987)

19 - Alexander Vencel (Slovan Bratislava 1969/1970)

18 - Dušan Keketi (Trnava 1972/1973)

17 - Petr Čech (Sparta 2001/2002)

