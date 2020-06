Další rok s Jindřiškem: Láká mě Evropská liga! Chválí ho známý herec | iSport.cz

Po sobotním derby se k němu přitočil sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický a zeptal se: „Pepo, kolik ti je?“

Josef Jindřišek se usmál a odpověděl, že hodně.

„Kolik přesně?“

„Devětatřicet, Roso.“

„No ty bláho… Ty budeš hrát do padesáti jako Jágr,“ chechtal se Rosický.

S Jaromírem Jágrem se Jindřišek zatím srovnávat nemůže, ale jeho fotbalová dlouhověkost budí respekt. V téhle sezoně vynechal jediný zápas a uprostřed hřiště většinou kmitá celých devadesát minut. I proto v pondělí dostal v Ďolíčku novou smlouvu: podepsal ji, vrátil se domů do Podkrkonoší a vyrazil s dcerkou Lucií a stafordšírským bulteriérem Jackem na procházku do lesa.

Absolvujete takové rozhovory jako s Tomášem Rosickým často?

„Už předtím jsem se bavil se sparťanským asistentem Šmardou. Pak přišel Rosa a pochválil mě, že hraju tak dlouho. Potěšilo mě to, fotbalově se s ním nemůžu srovnávat. Dortmund, Arsenal, úspěchy s nároďákem… Dokázal toho strašně moc. Trumfnul jsem ho jen v délce kariéry, protože mi vydrželo zdraví, za což jsem moc vděčný.“

Ulevilo se vám, když jste podepsal smlouvu na další rok?

„Jsem rád, že to klaplo. Těším se na další sezonu a uvidíme, co bude za rok. Pokud budu fit a Bohemka o mě bude mít pořád zájem, nedá se vyloučit vůbec nic.“

Vážně vás fotbal pořád baví? Nezadýcháváte se?

„Zatím ne. Ani pro sebe nedělám nic speciálního: když mě něco bolí, zajdu do vířivky, vypotím se v sauně nebo si nechám udělat masáž. Těžím z pokroku v medicíně i ve fotbale. Pamatuju doby, kdy jsme museli za fyzioterapeuty do nemocnice. A vidíte, dneska je máme přímo v týmu.“

Nezajídají se vám ani věci okolo, třeba každodenní dojíždění? Ráno skoro sto kilometrů do Prahy, večer zpátky?

„Možná se budete divit, ale pořád mě to všechno baví. I cestování. Kdybych jezdil sám, byla by to otrava, ale střídáme se s Lukášem Hůlkou a Romanem Valešem, kteří jsou ze severu jako já. Cestou stihneme probrat úplně všechno: fotbal, rodinu i pejsky, Vali má taky jednoho.“

Spolu s vámi dostal novou smlouvu i trenér Luděk Klusáček, jenž v říjnu vystřídal Martina Haška. Je to dobrá zpráva pro Bohemians?

„Stoprocentně. Je to dobrý trenér, přinesl novou energii. Teď se ukazuje, že to byla dobrá volba. Před Spartou jsme vyhráli čtyřikrát za sebou a posunuli se do desítky. Trenér má výhodu, že se všichni marodi uzdravili, a po dlouhé době je z čeho vybírat. Tohle období je pro nás moc příjemné.“

I po porážce se Spartou?

„Myslím, že nás to nevykolejí. V předchozích zápasech jsme se přesvědčili, že jsme silní. Sparta bohužel taky: šli jsme do zápasu s tím, že to není předem prohrané, ale nevyšlo to. Mrzelo nás to, ovšem ještě máme před sebou poslední dvě kola základní části.“

Bylo těžké zapomenout na hořký závěr derby? Zuby nehty jste drželi bezbrankovou remízu, ale pět minut před koncem jste inkasovali smolný gól: pomezní signalizoval ofsajd a někteří z vás přestali hrát, přestože hlavní sudí hru nepřerušil.

„Nebyl to neregulérní gól, ale pochopitelně nás to poznamenalo. Já se nad to snažil povznést hned po zápase, už to nevrátíte zpátky. Jak jsem říkal v televizi: z takových momentů se musíme poučit a příště je neopakovat. Dokud rozhodčí nepískne, hraje se. Sudí měl zvednutou ruku, ale pískl až po gólu. Nedá se nic dělat.“

Hned po zápase fanoušci oceňovali, že jste se k tomu postavil jako chlap a na nic se nevymlouval. Potěšilo vás, že se ozvali i sparťané? Třeba herec David Novotný, seriálový Jarda Kužel, na Twitter napsal: „Pepo Jindřišku, opakovaně ti sděluju, že tebe jedinýho respektuju a obdivuju!“

„Pár lidí mi psalo, že jsem to řekl dobře. Podle pravdy a bez vytáček. Situace těsně před gólem nás ovlivnila, ale nesmí se stát, že přestaneme hrát.“

kdyz pri parkovani busu skoro pred vystoupenim z kabiny ridice porazis prazakovi sloupek, zbydou ti jen oci pro plac...

pepo jindrisku, opakovane ti sdeluju, ze tebe jedinyho respektuju a obdivuju...! — David Novotný (@DavidNov1893) June 6, 2020

Tohle bude platit i ve středu na Slovácku a v neděli proti Jablonci, viďte?

„Slovácko je sedmé a Jablonec zatím čtvrtý, takže asi nebudeme favorit, ale k třem bodům budeme mít pokaždé stejně daleko jako soupeř. A při vší úctě, pořád to není Slavia a Plzeň, to by byl mnohem horší los. Máme v zádech povedené zápasy a budeme toho chtít využít.“

Motivuje vás Evropská liga? Kdybyste udrželi současné desáté místo, mohli byste o ni hrát, což by byl nejen pro vás happy end. Během víc než deseti let v Bohemians jste zažil zpožděné výplaty, strach o stadion, dlouhé soudní tahanice…

„Dokud na desátém místě nejsme napevno, můžeme jen spekulovat. Pokud budeme desátí i po neděli, budu moc rád. S klukama se o pohárech bavíme: i pro mě je to vlastně jediná věc, kterou jsem v Bohemce nezažil. Bylo by fajn zkusit si skupinu o Evropu, vždyť loni jsme se do posledního kola nadstavby klepali o záchranu.“

Ligové starty za Bohemians 1. Zdeněk Prokeš 294 2. František Jakubec 260 3. Josef Jindřišek 256 4. David Bartek 249 5. Antonín Panenka 230 6. Pavel Chaloupka 219 7. Zdeněk Hruška 217 8. Jiří Ondra 213 9. Miroslav Valent 204 10. Stanislav Levý 202

Mimochodem, na konci sezony byste měl hrát i o jeden privátní milník. Pokud budete nastupovat pravidelně, ve třetím kole nadstavby byste mohl překonat legendárního obránce Františka Jakubce a dostat se na druhé místo historické tabulky v počtu zápasů za Bohemians. Co vy na to?

„Vím, že jsem blízko, ale přesná čísla v hlavě nenosím. Pokud postoupím na další místo, stejně mě pak za chvilku dožene Barťas (univerzál David Bartek) a jednou nás všechny přeskočí. Fanoušky kromě čísel zajímají i jiné věci: jaký jste fotbalista, jak se chováte, jaký máte vztah ke klubu…“

Takže vás ani nemrzelo, že jste před týdnem nehrál v Opavě? Mohl jste mít o jeden zápas víc.

„Nemrzelo mě to, vůbec. Bylo to rozhodnutí trenéra a já to respektoval, je to můj šéf. Hrajeme hodně utkání v krátké době a cílem bylo, abych byl ready na Spartu. Mohl jsem jeden zápas přidat, ale o to nešlo, nejdůležitější bylo vítězství.“

Kolik jich ještě zažijete?

„Kdo ví, třeba za rok podepíšu další smlouvu. Dodržuju životosprávu, poctivě regeneruju a děkuju svému tělu, že pořád drží. Mám štěstí, že jsem nebyl náchylný ke zraněním: třeba právě o Tomáše Rosického se starali nejlepší odborníci, ale jednoho dne už stejně nemohl jít dál. Já měl větší kliku.“