Zodpovědně, s pokorou. Sparta jde na Opavu. Bude kousat, tuší Kozák | iSport.cz

Rozhodující moment. Benjamin Tetteh dopravil míč do sítě, rozhodčí gól nakonec po konzultaci s VAR uznali • ČTK / Michal Kamaryt

Nasedli na vítěznou vlnu a mají velkou šanci na ní jet dál. Fotbalisté Sparty po zdolání Karviné, Teplic a Bohemians přivítají předposlední Opavu. Proti slezskému celku se rudé partě navíc dlouhodobě daří, porazila ho desetkrát v řadě a na Letné Opavští bodovali dokonce jen jednou – v roce 1996 (1:1). „Všichni vnímáme, že nám výhry pomohly. Je důležité na to navázat dalším zápasem. Neuspokojit se,“ uvedl pro klubový web obránce Lukáš Štetina.

Budou jasným favoritem. Od návratu Opavy do nejvyšší soutěže s ní Sparta nejen neztratila v třech ligových vzájemných duelech ani bod, ale zároveň ani jednou neinkasovala. Na Letné však zůstávají obezřetní. „Je to ligový soupeř. Bereme ho se vší vážností a pokorou. Bude to ale o nás, abychom k zápasu přistoupili na sto procent, zodpovědně a od první minuty z nás bylo cítit, že jdeme za vítězstvím,“ zdůraznil Michal Šmarda, asistent trenéra Václava Kotala.

„Opava bojuje o záchranu a takové týmy vždy hodně koušou. Bude třeba to nepodcenit a zvládnout to,“ uvědomuje si útočník Libor Kozák, který právě z Opavy vkročil do světa velkého fotbalu. „Utkání v Opavě pro mě bylo trochu zvláštní v tom, že jsem se tam vracel, ale teď už to tak nejspíš brát nebudu. Hrajeme doma, potřebujeme vyhrát,“ konstatoval. Zda bude slavit případný gól, ale neřekl.

SFC čeká na výhru pět zápasů, v nichž třikrát remizoval a dvakrát prohrál. „Bude to něco mezi Bohemians a Teplicemi. Mají útočníky, kteří umí zahrozit, ale věřím, že si s nimi dokážeme poradit a zápas zvládneme,“ řekl stoper Sparty Lukáš Štetina.

Letenští mohou navázat na předchozí tři vítězství, kdy duely s Karvinou, Teplicemi a Bohemians zvládli se skóre 8:1. V nabitém programu FORTUNA:LIGY se nabízí i otázka, zda trenéři proti papírově slabšímu soupeři nezamíchají se sestavou, případně nedojde-li k větší hráčské obměně během zápasu. „Uvidíme podle zdravotního stavu, a jak se to bude vyvíjet. I ty varianty mohou být,“ připustil Šmarda.

Asistent trenéra Kotala také objasnil, jak je to s Václavem Drchalem, který po zranění dostal 15 minut v zápase v Karviné coby střídající hráč, ale od té doby se na hřišti neobjevil. „Trénuje, je součástí kádru. Nyní máme ale Kozáka a Tetteha, on je za nimi třetí. Určitě se ale na hřiště ještě dostane a jeho příznivci ho uvidí.“