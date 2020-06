Dilema Baníku před Slavií: Hráči chtějí do top šestky, Kozel krotí cíle | iSport.cz

Baník se dostává do schizofrenní situace. Jedna část jeho mysli (funkcionáři a ti nejambicióznější hráči) by základní část ráda končila v první šestce a v nadstavbě se pokusila nacpat do čtverky, což by znamenalo účast v Evropě bez kvalifikačního utkání. Ta druhá polovina (realizační tým) však podobné manévry umně krotí, aby nebyl tým pod zbytečným tlakem. Poháry by byly jen příjemným benefitem započaté reformy, navíc se do nich lze dostat i z prostřední skupiny. Takže která varianta nakonec zvítězí? Napoví už večerní duel se Slavií.