Majitel Baníku Brabec o důležitosti zákulisí či vztazích s Křetínským | iSport.cz

Přestože má Baník za sebou úspěšný podzim, jeho šéf Václav Brabec o mediální publicitu nestojí. Na žádost o rozhovor kývnul až na několikátý pokus, v Turecku ochotně odpovídal na všechny otázky téměř hodinu. V teplákovce se znakem ostravského klubu byste těžko poznali, že jde o miliardáře a jednoho z nejbohatších Čechů. „Nepohoršuje vás takové oblečení? Fajn, tak jdeme na to,“ řekne a usedne do kožené sedačky v hotelu Selin.

Koho byste dal na první místo seriálu TOP 50 mocných českého fotbalu vy?

(usmívá se) „Jednoznačně předsedu FAČR, pana Malíka. Mělo by to tak být a doufám, že to tak je. Pod něj bych umístil jeho místopředsedy.“

Cítíte se v českém fotbale jako mocný člověk?

„Určitě ne. A otázkou je, jestli se vůbec někdy mocným člověkem ve fotbale budu cítit. Byť jsou to teď zrovna tři roky, co jsem do toho kolotoče vstoupil, tak se pořád učím, jak to funguje ve fotbale jako takovém, v jeho vedení, jak se vede klub, jaké mít vztahy s fotbalisty, politiky, funkcionáři... Možná jsem člověk s nějakým vlivem, zvlášť tady na Moravě a ve Slezsku, ale mocný je silné slovo.“

Ale neříkejte, že za ty tři roky vaše pozice neposílila.

„Tím, jak získávám půdu pod nohama a zkušenosti, se samozřejmě cítím pevnější nebo silnější. Ale jestli jsem mocný, to si zatím nemyslím.“

V létě jste byl zvolen do ligového výboru LFA. Bere vás už okolí i díky tomu jinak? Že už nejste jen byznysmen, ale člověk, který nějakým způsobem v Česku fotbal ovlivňuje?

„To určitě, protože jakkoliv jsem mohl byznys dělat dobře nebo špatně, tak tím mým vstupem do fotbalu jsem vešel v obecnou známost. Byznys spoustu lidí nezajímá, kdežto fotbal je fenomén. Díky němu jsem se dostal do povědomí úplně jiných lidí.“

Kdy a jak jste pochopil, že je síla v zákulisí důležitá? A co jste pro to udělal?

„Ze začátku jsem si to možná neuvědomoval, byť mi spousta lidí neustále připomínala, že je potřeba posílit ve funkcionářském světě,