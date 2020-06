Slavia odráží plzeňskou energii. Za jaké podmínky může ztratit titul? | iSport.cz

Ležící obránce Slavie David Zima poté, co absolvoval tvrdý souboj s plzeňským útočníkem Tomášem Chorým • FCVP/ Ladislav Nussbauer

Rytec, který zvěční na pohár jméno nového mistra, zůstává pořád v klidu, aby nemusel svou práci ještě předělávat. Hotovo fakt ještě není. Plzeň dál nahání Slavii, po středečním kole na ni funí s šestibodovým mankem. „Plzeň je ve hře. Šest bodů je sice pořád pohodlný náskok, ale už to není taková morda,“ soudí zkušený trenér František Komňacký. Cítí, že rozhodne jejich vzájemný souboj v nadstavbě. „Myslím, že Slavia to zvládne,“ podotýká Komňacký.

Divoký závěr středeční bitvy ve Vítkovicích dodal ligovému finiši nové grády. Slavia se ve čtvrté minutě nastavení dostala proti Baníku Ostrava do vedení, jenže do závěrečného hvizdu o výhru ještě přišla. Červenobílí dostali pěknou ránu na solar, naopak Plzeň po jasném svalení Zlína novou motivaci. „Dává nám to energii,“ přikyvuje trenér Západočechů Adrian Guľa.

Plzeň z šestnáctibodového náskoku Slavie od začátku jara zhurta ukrajovala, do koronavirové pauzy z něj odloupla polovinu. Po ní až do středy nic, to se Viktorii povedlo umáznout další dva body. Do konce FORTUNA:LIGY chybí i s nadstavbou šest kol, červenobílí drží náskok šesti bodů.

Fakticky ale Plzeň potřebuje k titulu uhrát do konce soutěže o sedm bodů víc než Slavia, protože lídr z Edenu získá víc bodů po základní části, což je při určování konečné tabulky první kritérium při rovnosti bodů. „Není důvod k nervozitě,“ míní slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Guľův soubor dál rozdmýchává svou naději na senzační lup, v jasné výhodě ale pořád zůstává Slavia. „Sešívaní“ se ze všeho nejdřív musejí oklepat z nešťastného závěru na Baníku. „Určitě je tahle ztráta citelná a mrzí je. Nicméně Slavia je už natolik zkušená na to, aby se po jednom nerozhodném výsledku zhroutila nebo si přestala věřit. Myslím si, že to na její psychice žádný zásadní vliv nezanechá. Plzeň je ve hře. Šest bodů je sice pořád pohodlný náskok, ale už to není taková morda,“ rozebírá zkušený trenér František Komňacký, který úspěšně vedl Baník Ostrava, Jablonec či Jihlavu.

„Slavii dál věřím, myslím, že náskok šesti bodů je pořád dostatečný, ale pod jednou podmínkou. A sice tou, že závěr z Ostravy na hráčích nezanechá žádné stopy a že neztratí sebevědomí a touhu, tedy vlastnosti, které prokázali v zápase s Plzní. Musejí se k nim vrátit. Slavii pomůže, pokud vyhraje hned to následující utkání se Zlínem. Předpoklad k tomu je,“ přidává další z ostřílených koučů Vlastimil Palička, jenž působil v Olomouci, Jablonci či Zlíně.

Červenobílí hostí v neděli Zlín, Viktoria jede do Olomouce. V nadstavbě se utkají se stejnými soupeři. Určitě ne s lehkými, už jistě v této společnosti figuruje Jablonec, Sparta a Liberec. Ve středu 24. června se pak aktuálně nejlepší týmy Česka střetnou v Edenu, v něm mohou Západočeši mnohé zašmodrchat, ale před pár dny při stejné konfrontaci byla ve hře Slavia znatelně lepší.

„Myslím, že to Slavia zvládne. Zkomplikovala si to sama, ale cítím v ní sílu a potenciál, na rozhodující zápas sezony se dobře připraví a nenechá si to proplout mezi prsty,“ predikuje Komňacký.

Plzeň si však užívá pohodu, šlape, titul se od ní na rozdíl od Slavie nečeká. „Je vidět dobrá atmosféra. Důkaz? Podívejte se na Kopice. Trenér ho po utkání na Slavii zkritizoval, ale pak ho dal hned v dalším zápase do sestavy a Kopic byl nejlepším na hřišti. Neurazil se, konkurence všem prospívá. Jsou tam dobré vztahy, trenér Guľa dává jasně najevo, že je pro něj důležitý každý hráč. Je to teď silná stránka Plzně,“ pozoruje Palička.

Pomůže jí to? Uvidíme, rychle se frčí dál. V neděli může být zase vše jinak.

