Sparta se zajímá o „ztracené syny“. Vrátí se Krejčí s Pavelkou na Letnou? | iSport.cz

Hráč italské Boloně Ladislav Krejčí se o víkendu trefil do sítě římského Lazia • Blesk/ Martin Sekanina

Někdejší hráči Sparty by mohli znovu obléknout rudý dres a stát se základními stavebními kameny týmu pro novou sezonu. Letenský velkoklub má údajně na mušce záložníka italské Boloni Ladislava Krejčího a záložníka turecké Kasimpasy Davida Pavelku. Vedle toho se spekuluje o dalších jménech i tom, zda do sparťanského managementu nenaskočí Tomáš Sivok.

Ti dva to na Letné dobře znají, vždyť jsou také oba tamními odchovanci. Jejich osudy se však liší. Zatímco David Pavelka absolvoval někdejší vcelku tradiční osud vlastních talentů, a po hostování ve Slovácku byl součástí transferu záložníka Lukáše Váchy z Liberce, Ladislav Krejčí zanechal výraznější stopu. Byl u posledního sparťanského titulu v sezoně 2013/14 a v létě 2016 se stěhoval do Boloni. Pavelka o půl roku dříve zamířil do turecké Kasimpasy.

Letos by se mohli oba setkat znovu na stejném místě. V letenské šatně. Podle zákulisních informací je má Sparta na mušce. Krejčího, jenž se v Boloni trvale neprosadil, Sparta lákala zpět už po třech sezonách pod Apeninami. On sám měl zájem restarovat v české lize svou kariéru, ale Boloňa řekla NE.

iSport Premium nyní pro nové předplatitele jen za 1 Kč za první měsíc a sleva na elektroniku >>>

Krejčímu by se prý opětovný přesun do Prahy hodil nejen z fotbalových, ale i soukromých důvodů. Jeho rodina už během pandemie koronaviru v metropoli zůstala, zatímco on čeká v Itálii na restart Serie A.