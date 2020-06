Adam Karabec a Adam Hložek: Jak se liší sparťanští superchlapci mezi chlapy? | iSport.cz

D. Holoubek: „V případě Kary je jednoznačně na čem pracovat. Tělo se pořád vyvíjí. Když bude dobře jíst, regenerovat a trénovat, půjde to nahoru. U Adama ale není kam spěchat. On to navíc ke svému výkonu úplně nepotřebuje. Do top úrovně samozřejmě potřebuje nabrat sílu, ale nemusí být nutně naposilovaný. On sází na kreativitu, tihle hráči na sobě nemusí nosit tolik svalů. Všechno zvládne myšlenkově a rychlostně. Souboje umí načíst, případně z nich uteče.“

Tělo obalené svaly, široká ramena. Hložek rozhodně nevypadá na sedmnáctiletého klučinu, s ligovými hráči si co do fyzické vyspělosti nijak nezadá. Karabec v posledních letech taky nabral na výšce, po silové stránce za starším parťákem ovšem zaostává. To ale s ohledem na jeho fotbalové přednosti nemusí být nutně na překážku. Na rozdíl od Hložka jeho hra na síle nestojí.

Technická vyspělost

Karabec má talent od boha. To vám řekne každý, kdo měl možnost ho detailněji studovat. Smysl pro kombinaci, práce s prostorem, čtení hry, volba správných řešení. V tomhle šestnáctiletý mladík naprosto exceluje. Hložek má tyhle vlastnosti taky na solidní úrovni, jeho přednosti ale leží jinde. V tahu. V přímočarosti. V síle skloubené s velmi dobrým driblinkem. I tahle kategorie staví oba talenty na opačné strany fotbalové mapy.

Karabec

D. Holoubek: „Za mě je Adam geniální v tom, že v každé fázi hry dokáže načíst situaci dřív, než vůbec nastane. Ví, kde se má pohybovat, aby dostal míč a nebyl bezprostředně ohrožený obráncem. Tohle má úžasné, je to jeho doména a velký dar. V meziprostorech umí pracovat, navíc to má načasované. Kolikrát se díváte na nějaký zápas a říkáte si: kdyby tady byl hráč, tak máme předfinální fázi geniální. A ten Adam tam prostě je. Možná se to dá nějak naučit, ale ne z toho udělat takovou přednost, jako to umí Adam. On má navíc rovnou připravené i řešení situace. Ví, co se bude na hřišti dít, jak to vyřeší. To je úžasné, úplně vás to pohladí, když se na to díváte.“

Hložek

D. Holoubek: „Ani Hložan nemá práci s meziprostorem vůbec špatnou. Možná to není na takové úrovni jako Kara, ale pořád to má velice dobré. Na druhou stranu má jiné vlastnosti, které ho posouvají na jinou úroveň. Mě jako trenéra v nižších kategoriích překvapilo, jak se chová v hlavičkových soubojích. Já si ho srovnávám třeba s Bonym Wilfriedem, ve vzduchu jsem ho vnímal stejně. Adam má fantasticky timing. Ve vzduchu vám pak kolikrát přijde, že tam trochu stojí, a čeká na správný moment. To se fakt špatně brání. On to úplně neukazuje, ale má to skvělé. Pak samozřejmě krytí míče, tah na bránu. Když udělá driblink a zrychlí, je to úžasné.“